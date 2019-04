Cientos de reclamaciones a las empresas de comercio electrónico por no recibir los Reyes a tiempo

Durante días las calles de cualquier ciudad han estado llenas de gente, muchas bolsas y muchas colas en las tiendas. Pero, al final, ese regalo casi siempre se consigue.

Hay otros que prefieren ahorrar tiempo y optar por la comodidad del comercio electrónico, pero se corre un riesgo. Que el artículo regalo no llegue a tiempo.

Cientos de quejas en las redes sociales se pueden leer por paquetes que se han quedado a mitad de camino. Un internauta asegura que no lo perdonará, en algunos hogares, pequeños y mayores se han quedado sin regalo este día. Los Reyes han pinchado dice este otro. Y muchos ya han tramitado su queja.

El comercio on line se ha disparado,y las empresas de mensajería no han dado a basto. Ni siquiera los modelos de entrega ultrarrápidos, de una o dos horas, han funcionado.

Estas empresas on line no esperaban una avalancha así, calculaban un 20 por ciento más durante esta campaña pero las compras por Internet se han disparado hasta un 35 por ciento. Y a pesar de las contrataciones de última hora, los mensajeros no han llegado a tiempo.