Tarifa regulada o tarifa libre, ¿cómo averiguar cuál tienes contratada en tu factura de la luz?

La factura de la luz preocupa, pero no afecta igual a todo el mundo. El primer problema es saber qué tipo de contrato se tiene. Muy pocas personas pueden decirlo con seguridad.

Existen dos tarifas. La regulada, con casi doce millones de clientes, que verán que sí les afectan estos vaivenes de precios. Y la tarifa libre, con un precio fijo que tienen contratada 14 millones de hogares. Las compañías han informado a sus clientes por mensaje o carta de si les afectará esta subida de luz.

Si no sabe qué tarifa tiene, el recibo lo especifica, aunque no de forma muy clara. Si es mercado regulado, no lo dice así, pone PVPC. En FACUA, Ángeles Castellano, explica que "cuando no nos lo especifican y solo está el nombre comercial, quiere decir que es mercado libre".

Algunas asociaciones de consumidores alertan de que el mercado libre es hasta un 26 por ciento más caro. Sin embargo, este martes en Onda Cero, el presidente de la patronal de las eléctricas, Eduardo Montes, decía todo lo contrario: "Yo, partidario del mercado libre. Uno acuerda un precio con un suministrador y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga".

Los precios siguen marcando el máximo de los últimos cuatro años.