El Gobierno dice a la Generalitat que no habrá bilateralidad en financiación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado a la Generalitat de Cataluña de que no habrá reuniones bilaterales para abordar reformas en la financiación autonómica y de que todos los avances que haya en este sentido serán en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En rueda de prensa después de la reunión del CPFF, Montero se ha referido así a la decisión del Gobierno catalán de no asistir al encuentro de hoy por confiar en reuniones bilaterales con el Ejecutivo. Montero, que ha confiado en que sí asista a próximas reuniones, ha dejado claro que no habrá debate ni acuerdo en mejoras en la financiación si no es en este foro multilateral que es el CPFF, el único escenario en el que el Gobierno va a discutir sobre esta materia de forma "transparente y abierta".

Sus palabras llegan después de que varias comunidades se quejaran al llegar al encuentro de la ausencia de Cataluña y de que fuera a haber negociaciones bilaterales.