Juncker: "Tsipras es mi amigo, pero la amistad tiene que cumplir algunas reglas mínimas"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo que "aún no ha recibido" propuesta alternativa alguna de Grecia a la presentada por los acreedores internacionales y que fija una propuesta común sobre el plan de reformas a aplicar por Atenas para desbloquear la ayuda financiera pendiente. "Estoy esperando una propuesta alternativa de nuestros socios griegos", dijo Juncker durante una conferencia de prensa previa a la reunión del G7 en el palacio de Elmau (Alemania), al tiempo que subrayó que "el miércoles solo hubo una propuesta, la mía. Estoy esperando una propuesta".

"No tengo un problema personal con (el primer ministro griego) Alexis Tsipras, más bien al contrario, ha sido y es mi amigo, pero la amistad para mantenerse tiene que cumplir algunas reglas mínimas", afirmó Juncker. El jefe del Ejecutivo comunitario aseguró haberse sentido "un poco decepcionado por el discurso del primer ministro griego en el Parlamento el pasado viernes". "(Tsipras) presentó la oferta de las tres instituciones como un ultimátum, y ese no fue el caso, ese no fue el mensaje que le transmitimos", recalcó.

"Presentó la propuesta de las tres instituciones como si fueran mías exclusivamente y sabe perfectamente que éste no es el caso y que durante el encuentro del pasado miércoles yo estaba perfectamente preparado para discutir los principales puntos de desacuerdo entre Grecia y las tres instituciones y quería que estas negociaciones tuvieran lugar el pasado miércoles", agregó.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, por su parte subrayó que "el debate sobre Grecia es el mismo: Grecia necesita dinero y los acreedores internacionales quieren que les paguen". "No es verdad que hay algo inmoral en que los acreedores cobren lo que les deben, es un debate mas sofisticado que eso", añadió.

Grecia y sus acreedores internacionales esperan poder cerrar un acuerdo sobre las reformas a aplicar por Atenas para poder finalizar la quinta y última revisión del rescate al país y poder acceder a los 7.200 millones de euros que quedan del segundo programa financiero, prolongado en febrero cuatro meses, hasta el 30 de junio.