Juncker avisa a Trump de que si EEUU impone aranceles al acero y el aluminio, Europa los impondrá a los Levi's, Harley-Davidson y el whisky Bourbon

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha avisado a la Administración de Donald Trump este viernes de que la UE impondrá aranceles a productos americanos como los vaqueros Levi's, las motos Harley-Davidson y el whisky Bourbon si finalmente aplica aranceles al acero y el aluminio en perjucio de la industria europea.

"No podemos quedarnos quietos viendo esto. Tenemos que actuar por nuestra parte"

"Aplicaremos aranceles a Harley-Davidson, Bourbon y los vaqueros Levi's", ha avanzado Juncker en declaraciones a las televisiones alemanas NTV, ARD y ZDF.Juncker ya avisó este jueves de que la UE respondería "con firmeza y proporcionalidad" al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que impondrá aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio importado para proteger a la industria estadounidense.

"Las medidas americanas costarán empleos en Europa. No podemos quedarnos quietos viendo esto. Tenemos que actuar por nuestra parte", ha justificado este viernes el jefe del Ejecutivo comunitario. Juncker ha admitido que "todo esto es muy lamentable" pero ha rechazado que la UE y Estados Unidos se dirijan a "guerras comerciales". "Me gustaría tener una relación razonable con América, pero no podemos esconder la cabeza bajo la arena", ha remachado.

El Ejecutivo comunitario "está en proceso de calcular" el impacto que tendría los aranceles anunciados por Trump al acero y aluminio para la industria europea, que no se justifican "por cuestiones de seguridad", como alega Washington. "La decisión final (de EEUU) no se ha tomado todavía hasta donde veo. Si los americanos vienen con aranceles punitivos contra Europa, tendremos que gravar a los productos americanos también", ha remachado. "Europa necesita una industria competitiva, fuerte y no podemos vernos afectados por políticas unilaterales americanas", ha zanjado.

La Comisión Europea decidirá las medidas concretas en su próxima reunión colegial de este miércoles. La UE considera aplicar un arancel del 25% a productos del acero, agrícolas e industriales para "reequilibrar" la situación, han explicado fuentes comunitarias.

Bruselas también se plantea activar "salvaguardias" para preservar la estabilidad en el mercado europeo si constata un aumento de las importaciones de acero extranjero al mercado europeo y consultará con socios como Brasil y Canadá llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio para dirimir la disputa.