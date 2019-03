José María O'Kean: "El Banco de España ha sido demasiado laxo con las cajas"

José María O'Kean, catedrático de Economía en la Universidad de Olavide, ha opinado sobre los acusados de apropiación indebida y admistración desleal, y considera que la póliza que había vigente "se acordó siguiendo la legalidad de la caja, por lo que será difícil que los cojan". O'Kean explica que "las cajas han vivido de una forma poco económica", y han hecho un "mal uso del dinero de la gente".



"El Banco de España ha sido demasiado laxo con las cajas" en los años previos a la crisis económica, añade, ya que "se dieron préstamos a personas que se sabía no iban a poder devolverlos". O'Kean subraya que, entonces, "las cajas de ahorro estaban muy politizadas, lo que paralizaba un poco al Banco de España".

Ha defendido que el sistema financiero sea rescatado "porque sino el país se te cae", pero en el otro punto están quienes "lo han gestionado mal", que tienen que ser juzgados.

Estos hechos indignan todavía más cuando se conocen los datos que dio este lunes el Banco de España. En 2013, 39.000 familias perdieron su vivienda habitual por no poder pagar la hipoteca, que es un 11% más que el año anterior. De esas casas, 16.000 llegaron a los bancos con dación en pago.

Sin embargo, lo que sí que se ha reducido es la intervención de las fuerzas de seguridad en los desalojos. La policía tuvo que intervenir en 147 casos, 200 menos que en 2012.

"Este es el drama que nace después de una crisis en la que la gente no puede pagar su vivienda. Si lo comparamos con las cifras, es un porcentaje del 0,5% de todas las viviendas. La crisis al ser tan larga la gente no puede resistirlo más".

Se ha conocido que la venta de viviendas y las hipotecas se han disparado un 45% hasta marzo. O'Kean considera que está cambiando la tendencia, o al menos "esa es la impresión que se tiene por los indicadores, que han mejorado suavemente".



Apunta, no obstante, que "ahora viene lo duro", bajar salarios, moderar precios, vender en el exterior o que cambien las expectativas de empresarios y ciudadanos.

España exporta más que Alemania, Italia o Francia

Las exportaciones han marcado un nuevo máximo histórico. El Gobierno avala así su tesis de que estamos en la senda de la recuperación como dijo Luis de Guindos este lunes.

Si miramos las posibilidades que tenemos de salir de la crisis, explica O'Kean, si nos fijamos en quién va a comprar nuestros productos: las familias están endeudadas, por lo que no tendremos un tirón fuerte de ahí, las empresas están empezando a invertir, pero estamos en un país donde el consumo no tira demasiado; y el sector público no está en su mejor momento, por lo que explica O'Kean que quedan las exportaciones, que son quienes tiran de nosotros, como de Alemania, cuya filosofía es "que el resto del mundo tire de mí".

"España se está integrando en este sistema, porque no tiene otro, y tira por la parte del turismo y agroalimentaria", añade.