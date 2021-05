José Luis Escrivá satisfecho con el acuerdo de los ERTE y los empresarios piden más estímulos

"La propuesta está aprobada por patronal y sindicatos. El acuerdo que vamos a aprobar busca equilibrio razonable entre la protección de esas empresas con dificultades y con los elementos suficientes para que abran las empresas. Hemos acordado prorroga del sistema de protección de autónomos" ha asegurado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Sobre la prórroga de los ERTE

En declaraciones a los medios antes de participar en una conferencia sobre los fondos europeos, Escrivá se ha pronunciado sobre el acuerdo de los ERTE. "Llevamos negociando unas semanas y la posición patronal era trasplantar el sistema de enero a mayo y les hemos hecho ver que las condiciones habían cambiado. Se parece más a la situación de hace un año, porque en enero estábamos en una situación muy aguda de pandemia, con restricciones generalizadas y con muchas empresas sin previsiones de salir", ha indicado el ministro.

"La parte de protección afecta a 570.000 personas y las exoneraciones a 400.000 trabajadores. Irán saliendo trabajadores del ERTE y la cifra irá bajando. Los autónomos mantendrán algunas exoneraciones" he explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Afirma el ministro de Seguridad Social que está satisfecho con el acuerdo. Escrivá también ha aclarado que la negociación de las pensiones es "una mesa distinta, paralela".

La respuesta de las empresas

El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha querido responder al ministro en Escrivá en el programa Espejo Público. "En un acuerdo siempre se dejan pelos en la gatera no hay que contar los pelos. Hay que poner importancia en el dialogo social. Seguimos construyendo."

El presidente de CEPYME ha recordado que los ERTE "es un dinero que va a la empresa, para que el trabajador no pase al desempleo, aprovecharnos de los ERTE es lo que me faltaba por escuchar ¿que las empresas estemos aprovechando los ERTE para que para hacernos ricos? Me parece no ha lugar".

"Desgraciadamente en España centramos los ERTE como el único problema, pero las empresas tenemos pocos estímulos. Se anuncian las medidas, los miles de millones pero la burocracia hace que no se complete. Que no llegue el dinero a la empresa, y eso es un problema que hay que atajar" ha explicado el presidente de CEPYME.