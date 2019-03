Jesús Terciado abandona la presidencia de la CEPYME

El presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), Jesús Terciado, ha anunciado hoy que abandona temporalmente el cargo, así como la vicepresidencia de la CEOE, mientras la justicia investiga la denuncia presentada contra él por tres miembros de la patronal de Salamanca.

El titular del juzgado de instrucción número 33 de Madrid investiga a Terciado por presuntos cobros irregulares a Cepyme a través de empresas de su propiedad, un asunto por el que también ha llamado a declarar en calidad de imputados a varios dirigentes de la patronal de las pymes la próxima semana.

En un comunicado, Terciado ha explicado que ha trasmitido su decisión esta misma mañana al Comité Ejecutivo de CEOE, para evitar "cualquier intento de instrumentalizar" la denuncia presentada contra él en el proceso electoral para la elección del nuevo presidente de CEOE.

Terciado delegará sus funciones temporalmente en alguno de los miembros del Comité Ejecutivo de Cepyme, de acuerdo con lo que contemplan sus Estatutos, una propuesta que formalizará ante los órganos de gobierno de la confederación este mismo mes.

Según ha manifestado a los miembros del Comité Ejecutivo de Ceoe, al igual que hará esta tarde ante los vicepresidentes de Cepyme y después ante sus órganos de gobierno, su convicción de "haber actuado correctamente como presidente de Cepyme, en defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas, con honradez y transparencia".

Aunque ha insistido en que no se encuentra inmerso en ninguno de los supuestos que contempla el código ético y de buen gobierno vigente en Ceoe y en Cepyme, ha considerado conveniente delegar sus funciones "en la confianza de que ello permitirá evitar cualquier utilización interesada o torticera" de la denuncia de la que ha sido objeto en perjuicio de las organizaciones empresariales.

"Entiéndase ésta como una decisión firme y sincera en unos momentos en los que los empresarios, como la mayoría de los ciudadanos, esperan decisiones firmes y sinceras por parte de quienes ostentamos algún tipo de responsabilidad sujeta al criterio de la opinión pública", ha añadido.

Terciado confía en que su decisión le permitirá realizar una mejor defensa de su actuación en Cepyme ante una denuncia que considera infundada.

El secretario general de Cepyme, José Alberto González-Ruiz ha subrayado que la decisión tomada por el presidente tiene como objetivo "evitar dañar la imagen de Cepyme", además de que el proceso judicial no sea utilizado de alguna forma en el proceso electoral de CEOE que comienza este miércoles.

De cualquier forma, el secretario general de Cepyme ha defendido que Terciado no debería dimitir porque "no sería una solución" y ha afirmado que la organización "no se va a quedar descabezada" y que se convocará a los órganos de la misma "de una forma muy rápida".