Javier Morillas: "Es relativamente conocido que inmobiliarias que no logran vender el inmueble venden las llaves generando una 'okupación'"

Los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior indican que en el año 2021 se registraron 17.274 'okupaciones'. A falta de saber cómo cierra el 2022 solo en los primeros dos meses del año se habían notificado ya 3.000 propiedades 'okupadas', cifras sin embargo que resultan "increíbles" para el abogado Javier Morillas.

"Estas cifras dentro del sector inmobiliario no se las cree nadie" y asegura que se trata de "las denuncias que el pobre particular pone por su cuenta en la comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil pero no corresponden ni con mucho al total de 'okupaciones'". Añade: "Faltaría ver las denuncias y querellas criminales que se interponen en los juzgados de guardia y faltaría también incluir ahí todas las demandas que no se llevan por vía penal ni Policía, ni Guardia Civil, ni juzgado de instrucción, sino que se llevan por vía civil". Morillas estima que la "realidad" se aproxima a las "60.000 'okupaciones' por año".

La 'okupación' ha pasado a ser un problema social que cada vez inquieta más a la población. Actualmente el propietario de una vivienda 'okupada' tiene dos posibilidades: abrir un procedimiento penal o uno civil. ¿Cómo decidir cuál? Pues depende de la circunstancias particulares, aunque Morillas indica que "la única ventaja de un procedimiento por la vía penal es cuando han 'okupado' un inmueble de tu propiedad que además es tu propio domicilio" para el resto él recomienda la vía civil "básicamente porque nos va a dar una sentencia ejecutable desde el primer momento".

Los plazos en los que un propietario puede recuperar su vivienda no son fijos, por ello incide Morillas "en el momento en el cual un 'okupante' ajeno ha fijado su domicilio en el inmueble tenemos un problema". Además, "si el 'okupa' se declara en situación de vulnerabilidad, en principio gracias al escudo social que el Gobierno lleva ampliando desde el inicio de la pandemia en el año 2020, si cumple los requisitos, y son unos requisitos bastante amplios, pues va a poder permanecer en el inmueble de modo indefinido, hasta que el propio Gobierno o el poder legislativo decidan levantar este escudo social". Morillas incide: "Esta situación está ocurriendo ahora mismo no solo en casos de 'okupas' sino en casos auténticamente sangrantes de inquilinos morosos".

Precisamente el abogado rechaza el término de 'inquiokupación' y prefiere hablar de una situación de morosidad arrendaticia. "El propietario tiene solamente una vía, acudir al juzgado por la vía civil. Es un procedimiento verbal sumario de los más rápido", señala, para posteriormente añadir que "limita enormemente la capacidad de defensa del inquilino moroso", pero advierte: "Lamentablemente desde el año 2018 hasta la actualidad hemos visto como a este procedimiento vía determinados incidentes de vulnerabilidad se le han ido limando un poco las uñas".

¿Cómo actúan las mafias de la 'okupación'?

Morillas establece 3 grandes áreas en las que podría hablarse de "mafia" de la 'okupación', aunque aclara que mafias como tal "existen pero hay muy pocas". "La actividad de la mafia suele ser más bien en un bloque de viviendas o en un barrio en el que hay muchas viviendas 'okupadas' pues básicamente quien está ocupando una vivienda comunica que hay una vivienda vacía en el mismo bloque. Este tipo de estructura 'clánica' suele ocurrir mucho más que una mafia organizada. Alguna familia o algún clan puede dedicarse al secuestro exprés de inmuebles pero eso es algo muy muy excepcional".

Morillas indica que es "mucho más normal" que un okupa o un inquilino moroso "que avisado ya que tiene fecha de desahucio, vende las llaves del inmueble a un tercero, que generalmente lo ignora. Este tercero se encuentra que ha pagado 1.000/3.000 euros por un piso del cual le expulsan en 2 ó 3 semanas". Considera el abogado que esta es una forma de conducta "bastante habitual". Y habla también de una tercera " conocida por el sector inmobiliario de la que no se quiere hablar que tiene relación con los grandes tenedores de inmuebles. Estos grandes tenedores muchas veces para su venta dan las llaves de modo simultáneo a 2 ó 3 inmobiliarias que compiten entre sí y entonces es relativamente normal y relativamente conocido que la agencia inmobiliaria que no logre vender el inmueble lo que vende son las llaves a un tercero generando así una situación de 'okupación' sobrevenida".

A lo largo de su carrera profesional, Javier Morillas ha defendido no solo a propietarios 'okupados' sino también a okupas, y confiesa que "la experiencia es sumamente interesante como lo es todo mi trabajo". Además aprecia un punto de inflexión en el año 2020. "Lo que ha estado sucediendo durante mucho mucho tiempo es que en vía penal fundamentalmente era bastante posible obtener sentencias favorables a los 'okupas' sobre todo frente a determinados actores institucionales", pero "a partir de 2020 sin que cambiase ninguna ley la situación cambió radicalmente. Los mismos jueces, los mismos juzgados dejaron de fallar a favor de los 'okupas', a este fenómeno yo le llamo fatiga judicial" y concluye: "Terminaron hartándose de una situación que estalló como problema social".

Lo hablamos

