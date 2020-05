La pandemia por el coronavirus, el confinamiento y el decreto de estado de alarma, nos ha puesto en un situación atípica a todos y para algunos difícil de llevar.

Por eso desde el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria se preparó hacer un mes un curso virtual "obligatorio" para los 27.000 empleados sobre "Prevención de riesgos laborales frente al coronavirus".

Los funcionarios deben pasar un exámen

El curso se divide en tres unidades con información de la enfermedad, la prevención de los riesgos específicos como el plan de actuación o la gestión emocional ante el coronavirus.

Dentro del apartado ¿Qué emociones surgen en esta situación?, analiza emociones como la rabia y el enfado y el curso recomienda: "Aparecen en los momentos en que pensamos que se están dando injusticias que interfieren en nuestra vida. estas emociones están dirigidas al causante percibido de la situación, pero hay veces que el causante no está bien identificado y esto puede generar reacciones de enfado con diferentes colectivos, la sociedad o el gobierno, y nos lleva a conductas que no son de ayuda, como “rebelarnos” y salir a la calle porque interpreto que el Gobierno no lo ha parado a tiempo y no volver a comprar en un "chino".

Emociones y actitud

Además en el curso se recomienda: "practicar la gratitud y potenciar el humor”. “El humor te ayuda a desdramatizar, a descargar tensión y mejora tu estado. Usa y consume humor siempre que tengas la ocasión”, dice. Y concluye, “sonríe siempre que puedas”.

Este curso fue consensuado con los sindicatos y se está impartiendo entre los funcionarios desde esta semana.