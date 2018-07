Grecia dice que el control de capitales "no se plantea"

Sakelaridis hizo estas declaraciones horas después de que el Banco Central Europeo aprobara elevar el techo del crédito al que pueden acceder los bancos griegos a través del mecanismo de liquidez ELA en 1.100 millones hasta 84.100 millones de euros.

En declaraciones a la cadena privada de televisión Mega, Sakelaridis recalcó que la batalla del Gobierno es lograr un acuerdo "mutuamente beneficioso", con medidas que tengan "lógica" y capacidad de infundir aliento a la sociedad.

No obstante, el portavoz gubernamental señaló que no tiene sentido que las instituciones -Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional- insistan en propuestas que no pueden recibir el visto bueno de ningún partido en el Parlamento.

"En cualquier caso, no tenemos la intención de dejar colgado al país", dijo y añadió que todas las partes que se han sentado a negociar son conscientes de que "no es en el interés de nadie no salvar las diferencias". "En estos momentos nadie quiere la ruptura, y mientras digo esto pueden estar sucediendo una serie de cosas, y no solo por parte del Gobierno sino de los socios" europeos, aseguró.