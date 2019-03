Grecia asume la Presidencia de la UE y Letonia asume el euro con reticencias

Grecia, que podría necesitar un tercer rescate, asume la Presidencia semestral de la UE de manos de Lituania este miércoles, 1 de enero de 2014, centrada en promover el crecimiento, el empleo y la cohesión en Europa, según ha avanzado el viceministro de Exteriores del país, Dimitris Kourkoulas.

"Promover el crecimiento, el empleo y la cohesión sigue siendo la prioridad máxima, como ha sido durante la Presidencia lituana", avanzó el viceministro en rueda de prensa el 18 de diciembre, tras advertir de que la crisis no sólo ha socavado la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE sino incluso el proyecto europeo.

"La política fiscal restrictiva ha afectado gravemente a la cohesión social, especialmente en los países del sur", avisó, insistiendo en que "el gran desafío de la UE" es volver a colocar a los europeos en el centro de sus políticas, algo especialmente importante a la luz de las elecciones europeas de mayo.

Kourkoulas explicó que la Presidencia griega centrará sus prioridades en promover "políticas para atajar la recesión y el desempleo", la puesta en marcha "rápida" de propuestas para "aumentar la capacidad de financiación para las pymes" y combatir el paro juvenil, entre otras iniciativas con la puesta en marcha de la 'Garantía Juvenil'.

"La evaluación interina de la Estrategia 2020 (para el Crecimiento y el Empleo) en primavera ofrece la oportunidad de concretar iniciativas para el crecimiento y la creación de empleo", avanzó.

El segundo grupo de prioridades de la Presidencia griega se centra en "profundizar" la Unión Económica y Monetaria y "mejorar las deficiencias iniciales de la arquitectura" de la eurozona, así como en negociar "rápido" con la Eurocámara para aprobar el mecanismo de resolución único para atajar crisis bancarias.

Inmigración y política marítima, entre sus prioridades

El tercer grupo de prioridades de la Presidencia griega se centrará en cuestiones migratorias, la gestión fronteriza, la movilidad de los ciudadanos y la seguridad europea, interna y externa con el objetivo fundamental de pactar una nueva normativa que permita "una política de inmigración europea más coherente, más completa", algo que está en el interés de "todos" los países, "no sólo los países del sur".

Kourkoulas explicó que también darán prioridad para lograr una política marítima "más completa" que incorpore aspectos de seguridad y de transporte, el turismo costero.

En materia comercial, la Presidencia griega dará prioridad a los acuerdos comerciales entre la UE y Estados Unidos y con Japón y "la conclusión formal" del acuerdo de libre comercio con Canadá e intentaran dar "un empuje" a la normativa que permitirá mejorar las medidas de defensa comercial. También intentarán avanzar en otras propuestas "importantes" como la directiva de protección de datos y para impulsar el mercado único digital.

Avanzar con vecinos del este, sur y ampliación de la UE

En el plano de las relaciones exteriores, la Presidencia griega dará prioridad a avanzar en las relaciones con los vecinos del Este de Europa a través de la Asociación Oriental, sobre todo en el caso de la firma de los acuerdos de asociación y de libre comercio con Georgia y Moldavia y lograr la supresión de visados para moldavos. Los Veintiocho ya han dejado claro que la puerta para firmar un acuerdo de asociación y libre comercio con Ucrania sigue abierta.

La Presidencia griega ha dejado claro que las relaciones con los vecinos del sur del Mediterráneo también son "muy importantes" en su programa a la luz de "la inestabilidad política muy compleja y problemas difíciles".

La política de ampliación de la UE también será una "prioridad" de la Presidencia griega, especialmente en el caso de los países de los Balcanes occidentales tras la decisión "histórica" de los Veintiocho de abrir negociaciones de adhesión con Serbia y recordar que fue bajo Presidencia griega en 2003 cuando los Estados miembros reiteraron la perspectiva europea de todos ellos.

Kourkoulas asegurío que el paso dado con Serbia también es una "muy buenas noticia" para Kosovo. "Hay un compromiso político general en la UE y los Estados miembros de avanzar en nuestras relaciones con Kosovo. El hecho de que algunos Estados miembros no hayan reconocido la declaración unilateral de independencia de Kosovo no es un obstáculo a más progresos en nuestras relaciones", prometió el griego, cuyo país es uno de los cinco de la UE que no ha reconocido a la exprovincia serbia, junto con España, Rumanía, Eslovaquia y Chipre.

Presidencia austera

El Gobierno griego prometió que su presidencia será austera o en todo caso "mucho menos cara que otras" teniendo "en cuenta plenamente la situación fiscal dura en Europa y más específicamente y más incluso en Grecia", motivo por el cual casi todas reuniones de la Presidencia se celebrarán en Atenas.

Kourkoulas admitió que la primera pregunta que le hacen es si Grecia estará "a la altura de los desafíos" teniendo en cuenta que es un país rescatado y "el epicentro de la crisis", pero ha garantizado su "éxito" la luz de sus presidencias anteriores. "Grecia ha tenido ya cuatro presidencias consecutivas con éxito en los últimos años". "Es una confirmación de la igualdad institucional de todos los Estados miembros. Esto es muy importante", concluyó.

Letonia se convierte este miércoles en el miembro número 18 de la eurozona

Letonia se convertirá, con la entrada del nuevo año, en el décimo octavo país de la Unión Europea en adoptar el euro como moneda, lo que eleva a 333 millones el número de ciudadanos del continente que compartirán divisa a partir del 1 de enero de 2014.

Los letones podrán comenzar este miércoles a operar con las nuevas monedas y billetes, de los que se han repartido desde el 10 de diciembre 800.000 lotes de bienvenida, y podrán cambiar sus actuales monedas a un tipo de 0,7 lats por euro.

Hasta el 30 de junio de 2014, los precios de productos y servicios en Letonia aparecerán reflejados en las dos monedas y, ya en el segundo semestre del año, se utilizará únicamente la referencia en euros. El Gobierno ha hecho campaña para convencer a los comerciantes de que no abusen de estos cambios para disparar los precios y se reserva el derecho de imponer multas si considera que se violan derechos de los consumidores.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha destacado en un comunicado la importancia de estos cambios "no sólo para Letonia, sino para toda la zona euro", que "sigue siendo estable, atractiva y está abierta a nuevos miembros".

Para Letonia, la adopción de la móneda única "es el resultado de esfuerzos impresionantes y de la incansable determinación de las autoridades y la población", según Barroso, que ha agradecido especialmente estos trabajos en una época de "profunda crisis económica".

"Letonia entrará en el euro más fuerte que nunca, enviando un mensaje de aliento a otros países que atraviesan difíciles ajustes económicos. En nombre de la Unión Europea y en el mío propio, ofrezco mis sinceras felicitaciones a Letonia y los mejores deseos para el futuro", ha añadido el jefe del Ejecutivo comunitario.

También ha dado la bienvenida a Letonia el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que al igual que Barroso ve en este paso adelante un "claro mensaje de aliento" a otros países que pasan actualmente por dificultades. Rehn ha destacado que la adhesión de Letonia a la eurozona completa el viaje de este país hacia el "corazón político y económico del continente".