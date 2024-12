El Gobierno mantendrá las ayudas de transporte hasta julio de 2025

Las dudas sobre la continuidad de las ayudas en los abonos de transporte público llegan a su fin. Ione Belarra, líder de Podemos, ha anunciado que han alcanzado un acuerdo con el Gobierno que incluye la prórroga por seis meses de las ayudas al transporte . Esto permitirá a millones de usuarios seguir beneficiándose durante seis meses más de las ayudas que llevan en pie desde 2022.

Ione Belarra ha destacado que las ayudas al transporte son "una de las mejores medidas de la pasada legislatura". Por ello, confía en que el bloque de investidura, incluyendo formaciones como PNV y Junts, no se oponga a su renovación cuando el decreto llegue al Congreso. La líder de Podemos asegura que rechazar estas medidas sería difícil de justificar, dado el apoyo previo a iniciativas similares. El decreto que incluirá estas prórrogas será aprobado por el Gobierno el próximo martes, según fuentes oficiales.

¿En qué consisten las ayudas de transporte?

En estas ayudas, que se mantendrán hasta el próximo mes de julio, los costes de los abonos de transporte serán cubiertos en un 30% por la administración central y en un 20% por las comunidades autónomas. Esto significa que para los usuarios el coste del abono tendrá un descuento del 50%.

Otro de los puntos que se mantienen son los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia gestionados por Renfe, además del transporte por carreteras para usuarios recurrentes. Por su parte, en los trenes Avant se mantendrá el 50% de descuento.

Suspensión de desahucios

Otro punto clave del acuerdo alcanzado es la suspensión de los desahucios por ocupación en situaciones vulnerables, medida que ha sido objeto de debate en los últimos años. Además, se ha acordado la eliminación de una disposición en la Ley de Eficiencia Judicial que facilitaba los desahucios exprés en casos de allanamiento de morada.

Esta disposición fue incluida por el PNV mediante enmienda y aprobada por error en la votación por parte de ERC y Bildu. Sin embargo, la negociación entre los socios de Gobierno permitirá revertirla mediante el decreto del escudo social que se presentará próximamente.

Negociación entre Irene Montero y Felix Bolaños

Según han explicado fuentes de Podemos, han sido negociaciones duras entre el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la número dos de Podemos, Irene Montero. Según han explicado, los socialistas se han mostrado insistentes en que Podemos diera sus votos para levantar el veto del Senado, pese a que no era determinante dado que el reglamento recoge que la ley judicial volvía en dos meses al Congreso y bastaba entonces mayoría simple para aprobarla. No obstante, desde Podemos creen que el Ejecutivo no quería mostrar más debilidad parlamentaria y al final han conseguido la promesa de estas dos medidas esenciales para la formación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com