El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha desvelado este jueves que le “consta” que el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabajará para explorar la reducción del horario de trabajo” a una semana laboral de cuatro días y 32 horas. Lo hará en el marco del "diálogo social" y se trataría de una medida que ajuicio de Iglesias favorecería "sin duda" la generación de empleo.

Así lo ha aseverado el líder de Unidas Podemos en una entrevista en TVE: "Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral. La propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz la está estudiando, y en el marco del diálogo social se va explorar porque favorecería sin duda la generación de empleo".

No habrá cambios en el Ejecutivo

Asimismo, Iglesias también ha vaticinado que “no va a haber cambios” en el Ejecutivo después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2021 aunque seguirá habiendo “discusiones” entre el PSOE y Unidas Podemos. "La mayor parte de las veces los que tenemos que ceder somos nosotros”, ha admitido sobre las discrepancias con la rama socialista del Gobierno.

Contestaba así a la pregunta de si cree que el presidente Sánchez aprovechará la tranquilidad que le dará la aprobación de los Presupuestos para solucionar los problemas que ha habido entre el PSOE y Unidas Podemos: “No va a haber cambios después de la aprobación de los Presupuestos, pero claro que va a haber discusiones, porque así son los gobiernos de coalición”.

Por otro lado, Pablo Iglesias ha contradicho al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que dio por hecho un pacto con el PP para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No, no hay ningún acuerdo", ha respondido Iglesias preguntado sobre las afirmaciones de Campo. Y ha añadido tras recordar el veto a Podemos de la formación de Pablo Casado: "Si el PP dice que no hay acuerdo, es que no lo hay".