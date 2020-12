Pablo Iglesias contradice al ministro de Justicia y dice que no hay un acuerdo con el PP para el CGPJ

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha contradicho al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que dio por hecho un pacto con el PP para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No, no hay ningún acuerdo", ha respondido Iglesias preguntado sobre las afirmaciones de Campo. Y ha añadido tras recordar el veto a Podemos de la formación de Pablo Casado: "Si el PP dice que no hay acuerdo, es que no lo hay".

El PP rechaza la presión

Sin embargo, ha apremiado a los populares a alcanzarlo. "Ya está bien porque son dos años (de retraso)" en la renovación de los miembros del CGPJ, ha añadido un día después de que las dos formaciones del Gobierno registrasen un proyecto de ley para limitar las funciones del CGPJ cuando su mandato haya finalizado.

El PP no piensa ceder a la presión del Gobierno para negociar la renovación del poder judicial y ha desdeñado la última iniciativa del Ejecutivo para limitar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha despachado la polémica en apenas dos frases. "Nosotros no tenemos nada que trasladar en relación a las negociaciones en este momento. El paso que dieron ayer es una vuelta de tuerca más que nada aporta al momento actual", ha afirmado en el patio del Congreso a preguntas de los periodistas.

Negociaciones y propuestas

Es la segunda iniciativa con la que los socios de la coalición buscan presionar al PP, junto con la reforma para rebajar la mayoría necesaria para acometer los nombramientos, que el PSOE se comprometió a congelar para poder dialogar. El PP mantiene sin embargo sus condiciones para pactar: la retirada de esa reforma, que Podemos quede fuera del diálogo y despolitizar la justicia, evitando que responsables políticos accedan a los altos cargos judiciales, incluida la Fiscalía. Sin embargo, Pedro Sánchez incluye a Podemos en la negociación, e incluso podría ampliarse a sus nuevos socios, por ejemplo ERC, a la hora de proponer nombres para el CGPJ.