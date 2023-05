El gasto que te ahorrarás tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda

Desde este viernes entra en vigor la Ley de Vivienda, que ha ocupado buena parte del debate entre los diferentes partidos por considerarse o no una medida electoralista, pues en apenas dos días tienen lugar los comicios municipales y autonómicos 2023. A partir de ahora, quedan introducidas nuevas modificaciones en lo relativo a las condiciones de arrendamientos que establecía la Ley 29/1994 de 24 de noviembre.

Así, la Ley 12/2023 es el nuevo ordenamiento al que se tienen que acoger tanto caseros e inquilinos en lo relativo a los arrendamientos de inmuebles dirigidos a vivienda. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la nueva ley prohíbe de forma expresa que los inquilinos asuman los honorarios de las agencias inmobiliarias en sus intermediación del alquiler de una vivienda. Hasta el momento, no se detallaba quién debía hacer frente a estos gastos y la mayor parte de los propietarios delegaba en los inquilinos este desembolso, según lo establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

"Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador", asegura textualmente el documento de la nueva Ley de Vivienda, que termina la libre elección en esta cuestión y dice que será el propietario el responsable de este gasto.

Los inquilinos ya no podrán abonar los honorarios inmobiliarios

De esta forma, los inquilinos terminan así con el abono de uno de los gastos que se necesitaban para acceder al alquiler de un piso. La fianza, el primer mes de alquiler (e incluso el segundo), uno o dos meses de garantía adicional y la comisión de inmobiliaria formaban parte de las cinco mensualidades desembolsadas que se requerían para firmar un contrato de alquiler, a pesar de no aplicarse siempre. La comisión destinada a las agencias de inmobiliaria incluía a un mes de alquiler o a la décima parte del coste anual del piso, sumándole el 21% del IVA.

Si por ejemplo el alquiler de un piso era de 900 euros mensuales, el gasto inicial llegaba hasta ahora a los 2.700 euros. A partir de este 26 de mayo, la comisión de agencia ya no podrá aparecer en los contratos de alquiler, pues serán asumidos por el propietario del piso en cuestión. Continuando con el ejemplo mencionado, será a partir de ahora 1.800 euros la cantidad de dinero inicial que se deberá abonar.

Los contratos de alquiler no podrán subir más de un 2%

Junto a esto, la limitación de la actualización anual del alquiler conforma otra de las innovadoras medidas de la Ley de Vivienda. En este 2023, los contratos ya no podrán subir más de un 2%, mientras que para el año 2024 no podrán aumentar más de un 3%. De cara al 2025 se empleará otro índice que aún no ha sido definido. Sin embargo, será hasta un 10% la medición máxima que podrá ser permitida en la subida del precio del alquiler con el nuevo ordenamiento de vivienda .