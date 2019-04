El 'no' ganaría en el referéndum de Grecia, pero perdiendo apoyo tras el 'corralito'

El sondeo, realizado por el instituto demoscópico Prorata para el diario Efymerida yon Syntaktón, revela sin embargo, que el 'corralito' ha tenido un impacto directo sobre la intención de voto y ha reducido sensiblemente el porcentaje a favor de los que apoyan la recomendación del Gobierno de marcar con un 'no'. Mientras que el porcentaje del 'no' todavía alcanzaba el 57% justo después de aprobarse en el Parlamento la convocatoria del referéndum el pasado fin de semana, después de entrar en vigor las restricciones bancarias el lunes, cayó al mencionado 46%. El 'sí', a su vez, ha registrado un incremento del 30% al 37%.

Uno de cada dos griegos considera acertada la decisión del primer ministro, Alexis Tsipras, de consultar al pueblo, mientras que un 38% la consideran equivocada; el 7% no lo ve ni bueno ni malo y un 5% dijo que no sabe o no contesta. La gran mayoría de los encuestados (86%) tiene la intención de ir a las urnas, lo que indica un fuerte interés de los ciudadanos por expresar su opinión.

El 77% de los votantes del izquierdista Syriza son partidarios del 'no', el 15% a favor del 'sí'; el 65% de los que votaron por la conservadora Nueva Democracia es partidaria del 'sí, y el 22 % apoya el no. El 68 % de los votantes del partido de centro To Potami, apoya el 'sí' y el 21 % el 'no'; el 57% de los seguidores de los comunistas del KKE son partidarios del 'no', y un 20 del 'sí'.

En el caso de los votantes de los nacionalistas Griegos Independientes, el 60% apoya el no, y el 31% el 'sí'. Los votantes del socialdemócrata Pasok apoyan en un 65% el sí, y en un 21% el 'no', mientras que los seguidores de los neonazis de Amanecer Dorado dan la respuesta más rotunda al 'no' con un 80% frente a 20% a favor del 'sí'.