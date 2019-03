¿Sabes qué es y en qué consiste un 'corralito'? Claves para entenderlo

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha anunciado el pasado domingo la puesta en marcha de medidas de control de capitales en todo el país, cuya primera aplicación ha tenido como resultado, este lunes, el cierre de los bancos y de la bolsa helena y la retirada de efectivo de hasta 60 euros diarios.

A esta nueva situación se le otorga un nombre que comienza a ser cada vez más popular: El 'corralito' griego. La definición de este nuevo término integra una serie de características y especificaciones que se muestran a continuación:



¿Qué es el corralito?

Para definir el origen del 'corralito' hay que remontarse a diciembre del año 2001 en Argentina, cuando Fernando de la Rúa, presidente del país en aquella época, decretó restricciones para retirar el dinero depositado en los bancos. La limitación se alargó hasta diciembre del año 2002.

Por tanto, al hablar de 'corralito' se está haciendo referencia a una decisión de índole económica que busca restringir la fuga de capitales de los depósitos bancarios. El fin principal es evitar la quiebra bancaria, ya que estos, al no tener liquidez, no pueden hacer frente a la salida masiva de dinero.



¿De dónde procede el término?

La palabra 'corralito' se usaba en Argentina para referirse al recinto o parque cerrado con suelo acolchado específico para niños. Su adaptación a la jerga económica la aplicó el periodista argentino Antonio Laje para referirse a los bancos como 'prisiones' que velan para que el dinero no se 'escape'.



¿Cómo es el 'corralito' griego?

El anuncio de Tsipras viene precedido por la negativa del Banco Central Europeo (BCE) para prorrogar el plazo de devolución del rescate griego y de no aumentar la línea de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés).

Para evitar la quiebra bancaria, ante la falta de ELA, se ha decretado:

1. El cierre de los bancos hasta el lunes 6 de julio a medianoche.

2. La retirada de 60 euros diarios de los cajeros, hasta nuevo aviso.

3. En caso de que una cuenta bancaria tenga dos titulares, con una tarjeta para cada uno, el límite será de 60 euros por titular, lo que corresponde a 120 euros por día en el caso de esa cuenta.

4. Las tarjetas bancarias de entidades extranjeras seguirán funcionando con los límites que hayan fijado estos mismos bancos. Es decir, los turistas podrán sacar dinero normalmente de los cajeros automáticos con tarjetas de crédito o débito expedidas fuera de Grecia.

5. Compras con tarjeta: Se podrán realizar pagos sin límite monetario dentro del país.

6. Los pagos con tarjetas de débito, crédito o de prepago se mantendrán ilimitados en el territorio nacional, con los techos que cada cliente firmó con su banco al contratar la tarjeta.

7. Las tarjetas de prepago, una vez se consuma el crédito, no se podrán recargar ni emitir nuevas.

8. Las transferencias electrónicas, siempre que se realicen dentro del país, no estarán sujetas a límites.

9. Las transacciones bancarias entre entidades helenas se podrán realizar sin restricción. En cuanto a las extranjeras, se limitarán a operaciones de primer necesidad como la compra de medicinas o el pago de costes médicos.

10. Pago de pensiones: Varias sucursales bancarias abrirán previsiblemente este lunes para pagar a los pensionistas que no puedan utilizar las tarjetas bancarias para recibir su asignación.

11. El pago de las pensiones está exento de las restricciones en las transacciones bancarias. Los bancos anunciarán el modo de pago de las pensiones y las sucursales en cada zona que se abrirán exclusivamente a tal efecto.

12. Los salarios podrán pagarse siempre que sean realizados a través de transferencia electrónica a una cuenta bancaria.- Los turistas o nacionales podrán retirar efectivo regularmente y sin restricciones en los cajeros automáticos siempre que lo hagan con una tarjeta emitida en el exterior.

13. Las transferencias al extranjero están prohibidas.

14. Un comité de aprobación especial de bancos, formado por varios organismos financieros del país, examinará toda solicitud de transacción con el extranjero y permitirá únicamente las que se consideren "necesarias para el interés público", incluidos entre otros el pago de facturas médicas y la compra de medicamentos.

15. Si un banco se salta alguna de estas restricciones, podrá ser multado con hasta el 10% del importe de la transacción.

16. Las facturas, hipotecas y préstamos deberán ser pagadas por vía electrónica y el decreto específica que si por la cuestión que sea no se puede hacer frente a esos pagos.

17. Todas las transacciones a cargo del Estado estarán exentas de limitaciones.