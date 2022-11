Gamificación, la nueva forma de identificar talento a través de los videojuegos

La tecnología ha revolucionado los procesos de selección. Los videojuegos ya se utilizan para cazar talento y una muestra de que la gamificación se abre paso en la selección de personal es la celebración en Madrid de 'Universia Metaworking'. Este proyecto, impulsado por Banco Santander y Universia, ha reunido a centenares de jóvenes con ganas de darse a conocer en las diferentes empresas que han participado. Entre ellas, Atresmedia que refuerza así su estrategia de seguir cobrando relevancia en perfiles STEAM.

'Universia Metaworking' es una competición que conecta el talento junior con el sector empresarial en un entorno, como nos cuentan los participantes, novedoso. Marina nos dice que le parece una forma "muy divertida e interactiva" de buscar empleo y de "darse a conocer a las diferentes empresas que han participado". Un comentario similar hace Sergio, mientras se prepara para la competición. "Es una entrevista de trabajo, por llamarlo así, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una experiencia novedosa de la que aprendes mucho", nos dice.

Conocer a los candidatos a través de los videojuegos

Mientras los candidatos completan la misión que se les ha asignado a través del videojuego Minecraft, los reclutadores de las diferentes empresas no quitan ojo. "Hay ciertas competencias que en una entrevista tradicional no puedes evaluar, por ejemplo, cómo se comportan trabajando en equipo, cómo actúan ante diferentes situaciones o antes nuevos retos", asegura Paloma Ugarte del equipo de Recursos Humanos de Atresmedia. Para Ana Isabel Martín, de procesos de selección de personal de Banco Santander, "es un proyecto muy útil" porque los candidatos "no están tan pendientes de que hay empresas que les están mirando o evaluando".

De hecho, algunas empresas ya se han fijado en varios candidatos. "Hay algún estudiante que otro al que ya hemos echado el ojo" nos cuenta Andrea Molina, especialista en selección de personal en Nestlé. Entre los perfiles, destacan estudiantes con buenos expedientes académicos, de últimos curso o recién titulados, con experiencia internacional y buen nivel de inglés.

'Universia Metaworking'

El evento ha contado con tres fases, culminando en una competición presencial donde equipos multidisciplinares compiten en el metaverso por el gran premio. Aquí han llegado setenta candidatos seleccionados de entre 2.500. Estos setenta finalistas se han enfrentado este 24 de noviembre en Madrid a la última fase, la competición final, divididos en grupos para poner a prueba sus habilidades digitales.

Ha sido un evento presencial donde los candidatos se han dividido en equipos multidisciplinares para superar los retos propuestos por cada empresa en el metaverso. "El principal objetivo es conectar el talento joven con las empresas y con esta competición lo estamos haciendo de una forma innovadora para que los procesos de selección sean más distendidos y divertidos" nos cuenta Demelsa Montero, del área de talento de Universia España.

Diferentes premios

El equipo vencedor se ha alzado con un premio de 3.500€. Para el segundo y el tercer equipo ganador el premio asciende a 2.100€ y 1.400€ respectivamente. Además, todos ellos han tenido la oportunidad de conocer cómo se trabaja en estas grandes empresas, hacer contactos y darse a conocer para futuras entrevistas laborales.