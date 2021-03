Francisco Toledo, sobre el impacto económico en España tras el bloqueo del Canal de Suez: "No va a ser mucho"

El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, considera que el impacto en España del bloqueo durante siete días del Canal de Suez tras el encallamiento del carguero 'Ever Given' "no va a ser mucho".

Así lo ha señalado en una entrevista en Antena 3 Noticias, donde ha sostenido que el "retraso de siete días provoca picos, algo a lo que está acostumbrado el tráfico marítimo a lo largo del año".

Sin embargo, el problema se halla en que "tanto puertos como transportistas" deberán trabajar "con esos picos" para retirar los contenedores de los puertos, aclaraba Toledo.

Asimismo, ha informado de que en el rescate han participado "remolcadores españoles de una empresa valenciana".

No había navieras españolas en el Canal de Suez

Según Francisco Toledo, "desgraciadamente no tenemos navieras españolas que hagan el tráfico en Asia", por lo que ningún barco mercante español permaneció a la espera de poder atravesar el canal.

No obstante, ha asegurado que "ahora sí que hay planes de contingencia" para "que haya capacidad de reacción" y poder asumir "los próximos 10 días" el pico de trabajo que pueda haberse generado.

¿El gran tamaño de los barcos puede generar problemas para atravesar los canales?

El carguero 'Ever Given' "es uno de los más grandes del mundo, en el que caben más de 20.000 contenedores de 20 pies" y "las navieras tienen una carrera a ver quién lo hace más grande", ha asegurado el presidente de Puertos del Estado.

"Las infraestructuras no son elásticas y los puertos tienen que estar continuamente haciendo más regados e incrementando sus muelles" siendo una carrera que "favorece a las grandes navieras porque las pequeñas no pueden entrar, tiene un efecto secundarios notables y esto replantea el papel que tiene que tener esos grandes buques y su adecuación dentro de infraestructuras que es vital para Europa".

En definitiva, el gran tamaño de los barcos supone un ahorro para las navieras, "una economía de escala".