El bloqueo en el Canal de Suez por el 'Ever Given', en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

El encallamiento del carguero 'Ever Given' en el Canal de Suez ha bloqueado el tráfico de buques en el canal durante casi una semana. Finalmente, las autoridades han conseguido reflotarlo este lunes y el tráfico se ha restablecido, aunque no ha sido una tarea fácil.

Nuestro ilustrador, Alfredo Boto-Hervás, refleja el bloqueo en su viñeta gráfica con un conocido personaje que podría haberlo solucionado rápidamente. Se trata de Obelix, quien reflexiona con un menir en sus brazos:"¡Tanto rollo para mover un barcucho de nada! Si me hubiesen llamado, lo hubiese solucionado perfectamente...¡Estos egipcios están locos!".