Familias obligadas a compartir piso: "Vivo en una habitación diminuta con mi hijo de 10 años"

Maury nos enseña la habitación en la que vive con su hijo de 10 años en el sur de Madrid. "Es diminuta y en la casa hay ocho personas más, con lo cual es un poco difícil", nos cuenta. Paga 400 euros, apenas tiene espacio y vive en esas condiciones pese a tener un trabajo y un sueldo normal.

"Yo trabajo de teleoperadora, soy fija en mi trabajo. Puedo pagar un alquiler normal pero no la fianza". Ese es el problema, no consigue ahorrar y no puede afrontar el pago de la fianza. Es la pescadilla que se muerde la cola. "La fianza mínima que me han pedido ha sido de 2.500 euros. Imposible pagarla. No consigo ahorrar. Llevo 26 años en España y es como si acabara de llegar". Ya no es solo que el precio del alquiler sea alto, sino el dinero que hay que adelantar para hacerse con uno: "piden tres o cuatro meses de fianza, más el mes entrante. Al final, alquilan un piso entero dos o tres familias y viven diez personas", nos dice Camilo Andrés, agente inmobiliario. Alquilar una vivienda entera en la capital es un lujo para muchas.

El perfil es gente trabajadora, con un sueldo normal

Preguntamos en dos inmobiliarias y nos lo confirman. "Totalmente, hay familias viviendo en habitación y en pisos compartidos", asegura Juan Ibarra, otro asesor inmobiliario. Lo más alarmante es que se trata de personas que tienen trabajo y un sueldo normal. "Ese es el perfil, gente trabajadora, todos tienen su trabajo, su nómina y aún así no llegan. Hay casos que buscaron dos familias y han alquilado un piso". Están notando que la tendencia va en aumento. Cada vez llegan más padres buscando esta opción y hablamos de personas con trabajo y estabilidad laboral.

Hacemos una búsqueda en varios portales de Internet y encontramos muchísimos anuncios de padres con hijos pequeños que buscan habitación: "Busco habitación grande para tres: somos padres con un hijo adolescente". "Soy una mamá con dos niñas. Tengo trabajo fijo desde hace 5 años", leemos en otro.

"Si no fuera por la ONG no podría tener esta mesa"

A otras familias les tienen que ayudar hasta con los muebles de la casa. Nuria con cuatro hijos no tenía ni para lo básico. "Si no fuera por la ONG no podría tener hoy en día una mesa. Me las acaban de traer justito ahora", nos cuenta muy agradecida a la organización que la ayuda.

Vive en Tenerife y la han tenido que ayudar a amueblarlo. No llega a fin de mes y eso que tiene un trabajo fijo: "El que tengas trabajo no te garantiza que tengas una estabilidad económica". Ese es el drama de muchos padres y familias trabajadoras, que se ven obligados a vivir en habitaciones o acudir bancos de alimentos u organizaciones a las que nunca pensaron que tendrían que recurrir.

