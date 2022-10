Familias asustadas por la subida de las hipotecas: "Vamos a tener que pedir ayudas del Gobierno"

No se veía desde enero de 2009, la tasa del Euribor cerró septiembre con un 2,23%. Estuvo 6 años con una cotización negativa, pero lleva ya 6 meses sumando en positivo. Esto es importante ya que una hipoteca variable está determinada por la subida del Euribor. Si este sube, se encarecerá. Es decir, aquellos propietarios con cuotas variables tendrán que desembolsar un dinero extra debido a esta subida.

Las familias cada vez están más preocupadas por la subida de los precios y unos salarios que no suben. Con el aumento del euríbor, el coste la electricidad, los carburantes y la comida, algunos ya buscan alternativas para no verse ahogados si las subidas continúan.

El caso de Roxana

Roxana tiene una hipoteca variable y nos cuenta que la subida del Euribor le está "fastidiando". En su casa las cuestas se han visto desbordadas de un mes a otro, "en septiembre creo que pagaba 310 y en octubre 420". Asegura que, si este aumento no cesa, necesitará reforzar su economía de otra forma, "si sigue subiendo vamos a tener que pedir ayudas del Gobierno".

Con este gasto extra, consideran a esta hipoteca un hijo más, "en mi familia somos: mi pareja, mis dos hijas y la hipoteca que ahora es un miembro más".

El caso de Gabriela

Gabriela, también tiene hipoteca variable y su situación, nos cuenta, es complicada: "estamos un poquito preocupados porque nos ha aumentado bastante". Su factura ha subido de un mes a otro casi 100 euros, pasó de pagar 542 € en septiembre a 638 € ahora en octubre.

Con este tipo de hipoteca, les cuesta llegar a fin de mes, "si fuera fija sabríamos con qué contar cada mes, pero al ser variable y al haber subido de repente, ya es más complicada la cosa".

El caso de Héctor

Otro de los afectados por esta subida es Héctor. Él aún no sabe cuánto le va a aumentar, pero ha estado haciendo cálculos, "yo he echado un poco de cuentas y creo que me va a subir unos 80-90 euros". Según nos cuenta, eso haría que su factura ascendiese a los 480 euros y por ello tendrá que ahorrar de alguna forma "esa subida te quita de alguna cosilla, por ejemplo, salir a comer algún día o un fin de semana".