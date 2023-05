Una familia, al límite por unos inquiokupas que llevan 3 años sin pagar: "Mantenemos a nuestra familia y a otra que no nos pertenece”

En un sinvivir, así se encuentran los propietarios de una vivienda en Fuenlabrada, en Madrid. Sus inquilinos han dejado de pagar el alquiler.

Alquilaron la casa para poder hacer frente a la hipoteca, pero desde hace 3 años no reciben ni un solo euro de sus inquilinos. María está embarazada, con un hijo en camino y otro menor. "¿Qué hago? ¿Dejo de dar de comer a mis hijos?", dicen ante las cámaras de Antena 3 Noticias. La familia asegura vivir al límite, ya que tienen que mantener "a nuestra familia y a otra que no nos pertenece".

En su casa apenas tienen para llegar a fin de mes. Están en una situación de vulnerabilidad y este gasto está suponiendo un quebradero de cabeza. "Si hoy por hoy estamos arruinados al final dentro de un año estaremos viviendo en la calle", cuenta afectada.

La vivienda la compró el marido de María con su exmujer, Laura. Ahora la dos familias luchan por recuperar su casa cuanto antes. "Mi hija está en tratamiento psicológico, lo está pasando muy mal", explica la madre de Laura. Ella intenta ayudar en lo que puede económicamente a su hija, pero siguen sin poder asumir los gastos: "mis nietos no pueden ni ir al McDonalds, ¿hay derecho?".

Nos cuentan que lo han intentado todo, pero que a las puertas del juicio comenzó la huelga y todo se paralizó. Ahora, solo les queda esperar. "Necesito que se acabe esta pesadilla y que podamos ser felices", "yo no les deseo mal a esta familia, pero no es nuestro trabajo. No es nuestro deber", nos cuentan ambas.

Defienden que se han ganado esa vivienda con su trabajo, que la necesitan para vivir. Y temen que, en esta situación, acaben por perder la casa para siempre.