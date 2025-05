El exlehendakari Urkullu preside una fundación para impulsar la fachada atlántica europea

El exlehendakari Iñigo Urkullu presidirá la fundación eAtlantic Fundazioa, en la que participan promotores como BBVA, Petronor, Iberdrola y Kutxabank, y que trabajará para impulsar "una fachada Atlántica próspera" coadyuvando a la creación de la Macrorregión y, al mismo tiempo, atendiendo a la voluntad de subrayar el compromiso con la defensa del proyecto de integración europea.

En la presentación que se ha llevado a cabo en Bilbao, Urkullu ha destacado que en una "Europa hostigada por populismos y regímenes iliberales, y en un tablero global en radical transformación", es necesario reafirmar "nuestro europeísmo y actuar constructiva y cívicamente para seguir avanzando en el proyecto de integración" de la UE.

La Fundación nace también con una vocación pedagógica. Por ello, asegura que trabajarán para "mejorar la comprensión de la UE por parte de la ciudadanía, porque no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama".

Hay 'tres ingredientes claves' sobre los que pivotan eAtlantic Fundazioa

En primer lugar, la "razón de ser" de la fundación es "la prosperidad de la fachada atlántica europea y el posicionamiento de sus intereses en la agenda europea, junto al compromiso con los valores democráticos y los objetivos de Naciones Unidas". Además de la gobernanza, "y la participación efectiva de los niveles institucionales más cercanos a los ciudadanos en el proceso de decisiones de la UE".

En segundo lugar, ha destacado el conocimiento y experiencia de los miembros del patronato por su "experiencia liderando redes y participando en proyectos de colaboración, gestionando proyectos empresariales, académicos, de innovación tecnológica o social a escala atlántica y europea". "Conocemos de primera mano el enorme potencial de la fachada atlántica y sus déficits”.

En tercer lugar, ha asegurado que cuentan con "un plan de acción claro y medios". "La geografía nos ha situado en la fachada atlántica de este continente, un espacio rico en capacidades y patrimonio, pero que, ubicado en la periferia de la UE, corre el riesgo de quedar relegado".

Macrorregión atlántica

El trabajo de la Fundación pretende también coadyuvar a la creación de la Macrorregión atlántica promoviendo el debate y la reflexión para una gobernanza de la Unión Europea participativa y multinivel que aproveche las capacidades de los gobiernos subestatales, especialmente las de aquellos con competencias legislativas.

Un grupo de trabajo sobre gobernanza se encargará "de aportar evidencias del valor añadido de la territorialización de las políticas UE y participación regional, particularmente en su vertiente tecnológica, industrial y de posicionamiento".

Desde su creación eAtlantic Fundación tratará de tejer "alianzas estratégicas con actores públicos y privados de la fachada atlántica, con regiones con competencias legislativas y 'Think tanks' de prestigio, y mantendrá interlocución estable con las instituciones europeas". También trabajarán para "mejorar la comprensión de la UE por parte de la ciudadanía, porque no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama".

El exlehendakari ha insistido que la eAtlantic Fundación parte de una iniciativa privada, sin ánimo de lucro, que quiere ser "un factor coadyuvante a la labor desde las instituciones públicas y desde las administraciones públicas y ha mostrado su disposición a la colaboración absoluta con el Gobierno Vasco y "con cualquier otra administración pública de la fachada atlántica".

Urkullu ha querido dejar claro que tanto el Lehendakari Pradales como el Partido Nacionalista Vasco están informados desde el primer momento de su papel en la Fundación en la que, a día de hoy, es presidente de eAtlantic, aunque con el objetivo de poder ser presidente ejecutivo, ha solicitado al Gobierno Vasco la declaración de compatibilidad --que está en trámite--, al ejercido un alto cargo. "Habiendo sido el lehendakari, soy el primer interesado en hacer las cosas como hay que hacerlas".

Urkullu ha recordado que su tiempo de Lehendakari terminó el 22 de junio del pasado año y no pretende el protagonismo político, sino ejercer como presidente de eAtlantic, y sus intervenciones serán a título individual.

