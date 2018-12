Europa fija 2040 como fecha límite para acabar con los coches diésel y gasolina

El Gobierno trabaja ya en el borrador de una ley que fija la fecha de caducidad de los coches de gasolina y diésel en 2040. Según el borrador de la futura Ley de cambio climático y transición energética, en ese año se prohibirá la venta de esos vehículos con el objetivo de que en el año 2050 no circulen por las vías españolas.

Pero esta batalla no se libra solo en España. El resto de Europa también lucha para erradicar el uso de coches que utilicen combustibles fósiles.

En Reino Unido también fijan la misma fecha que España para acabar con estos vehículos. 2040 es el año en el que el Gobierno británico prohibirá la venta de coches diésel y gasolina. Sin embargo, el alcalde de Londres va más allá y apuesta por adelantar esta fecha una década y hacer efectiva esta medida en el año 2030.

Francia también se ha comprometido a prohibir los coches de petróleo y diésel en 2040 aunque también la alcaldesa de París ha manifestado su intención de hacer efectivo este cambio unos años antes.

El Gobierno de Dinamarca propuso también una ley para prohibir la venta de nuevos coches de motor de combustión de gasolina o diésel para 2030 y de híbridos para 2035.

En Suecia, la ministra de Medio Ambiente y Clima, Isabella Lövin, abogó también por prohibir los coches que utilizan combustibles fósiles en el año 2030.

El Ayuntamiento de Madrid también se ha sumado a estas medidas y a partir del 30 de noviembre se impondrán restricciones a los vehículos más contaminantes. De esta manera, los coches y motos más contaminantes, es decir los diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2000, que carecen de distintivo ambiental, no podrán acceder al centro de Madrid ya que no podrán estacionar en los aparcamientos como sí lo harán los vehículos con etiquetas B y C.

