La Costa Blanca como alternativa a Baleares: "El 90% de los nuevos propietarios de casas de lujo son extranjeros"

No falta detalle en el lujo de la Costa Blanca. En lugares como Dénia, Jávea o Altea, encontramos viviendas con vistas al mar, muebles de diseño, arte conocido, salas de cine, piscina, sauna y un sin fin de servicios que convierten ese idílico espacio en un reclamo para muchos millonarios extranjeros.

Según Jorge López, CEO de Lion Capital Group: "En Las Baleares hay un problema de oferta, la construcción se está limitando muchísimo. Por eso, el cliente quiere una alternativa real. El mismo producto que busca en las Baleares, lo encuentra en la Costa Blanca". En esta zona, los nuevos propietarios de casas de lujo son extranjeros: "En torno al 90%" aclara J.López.

En cuanto al perfil, asegura que son sobre todo holandeses, además de belgas y alemanes, entre 40 y 60 años. "A los españoles, cuesta más que compren, dar ese paso", aclara el CEO de Lion Capital Group.

Visitamos una de estas villas de lujo en Altea. Un espacio donde prima el diseño y la última tecnología, además de materiales de calidad. Esta casa va a salir al mercado por 12 millones de euros y su propietario nos asegura que es holandés: "Es lo que buscan, quieren vista al mar y en general cuatro habitaciones, también que tenga privacidad", nos explica Darcy Maxim, CEO de Costablancainvestments. D. Maxim aclara que "lo que encuentras en Baleares por 7.000 euros el metro cuadrado, aquí puedes encontrarlo por una media de 3.000 euros".

Lujo y tranquilidad han enamorado a muchos turistas que han pisado por primera vez la Costa Blanca. "Estamos mirando para comprar algo; mi padre ya tiene algunas propiedades aquí"; "El clima es muy agradable, la gente amable y la comida muy buena", confiesan. Otros nos explican que las conexiones con sus países son más sencillas desde la península que desde las Islas, y que eso también les ha hecho decantarse. "No me apetecen las islas por tema de comunicaciones; me parece más complicado".

Muchos se sienten tan atraídos por este entorno idílico que han querido instalarse definitivamente. Antonio Portillo, CEO de Blumelia Real Estate, nos explica cómo ha cambiado la estancia de estos clientes: "Antes venían estacionalmente, ahora notamos que vienen menos veces, pero para más largas estancias. Hay que tener en cuenta que muchos tienen la posibilidad de trabajar a remoto.

Desde luego, la Costa Blanca se ha convertido en el nuevo hogar de muchos extranjeros con un alto poder adquisitivo.

