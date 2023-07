¿Estás enganchado al móvil? Te enseñamos cuatro aplicaciones para despegarte de la pantalla este verano

No hay manera, no sabemos estar sin él. Llegamos a la playa, plantamos la sombrilla, colocamos las toallas y allí está: el móvil. Enviamos unos cuantos whatsapps, hacemos un par de fotos, llamamos a casa... y así no hay manera de despegarse del teléfono. Es decir, que no desconectamos ni en vacaciones. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los números. Porque, de media, los españoles echamos un ojo al teléfono unas 150 veces al día. Según el último estudio de Electronics Hub, empleamos el 35% por ciento de nuestro tiempo mirando una pantalla. Eso son, ni más ni menos, que 5 horas y 45 minutos diarias. Pero, tranquilo, paradójicamente, el teléfono es el problema pero también la solución. Aquí tienes cuatro aplicaciones con las que vas a poder olvidarte del móvil, al menos durante un rato.

Minimalist phone: haz aburrido tu teléfono

El objetivo de Minimalist phone es cambiar el aspecto de tu móvil para que sea lo más aburrido del mundo y no te apetezca cogerlo ni mucho menos utilizarlo. Elimina los iconos y tus aplicaciones aparecen en un listado infinito. Adiós, también a los colores y las alertas. Todo será en blanco y negro y, como su propio nombre indica, muy minimalista.

One sec: ¿estás seguro de que quieres usar el móvil?

Esta aplicación te hace pensártelo dos veces antes de usar el teléfono o de entrar en tus redes sociales. Por ejemplo, tú decides que no quieres mirar en toda la tarde Instagram, si te entra la tentación... salta un mensaje de One sec: "Respira profundo...33 intentos de abrir Instagram en las últimas 24 horas. Último uso: hace 24 minutos". Y con esa información, tú decides, si quieres seguir adelante o si prefieres seguir sin mirar los stories de toda la gente a la que sigues.

Opal: bloquea tus redes cuando no quieras que te molesten

Opal es una simpática mascota que recuerda a un Pokemon. Pero su misión es seria e importante. Se dedica a bloquear aplicaciones de nuestro móvil. Nosotros le indicamos cuáles y durante cuánto tiempo. Y así evitamos perder el tiempo entrando y saliendo constantemente de todas nuestras redes sociales.

Forest: tu árbol crece mientras estás desconectado

Forest es quizás la más entretenida. Consiste en ponerse retos "voy a estar sin mirar el móvil 15 minutos, 20, 50...", en ese rato tenemos una semilla que va a ir germinando. Cuanto más tiempo pasemos al día lejos de la pantalla, más va a ir creciendo nuestra planta. Se acabará convirtiendo en un árbol y ese árbol en un bosque. Para mantenerlo verde y florecido, tendremos que seguir restringiendo nuestro uso del móvil.