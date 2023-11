Los españoles ya no pueden ahorrar: "Con los salarios y los precios como están me resulta imposible"

Casi todos los gastos fijos han aumentado, empezando por la vivienda. "Solo de hipoteca, 280 euros de subida", cuenta a Antena 3 Noticias un ciudadano en el centro de Sevilla. A eso hay que sumar el coste de la cesta de la compra y "la factura del teléfono o de los seguros", nos dice una mujer. Entre los seguros, el que más ha subido es el del coche. De media, en el tercer trimestre, un 27%, según el comparador Kelisto.

Con esas subidas se vuelve más que complicado ahorrar. Cinco de cada diez españoles no consiguen guardar más de 100 euros al mes. Es un 11% más que la cifra registrada en 2022, según el estudio 'Hábitos de consumo de los españoles', realizado por el comparador Rastreator. Cuando preguntamos en la calle, esto es lo que nos responden: "Máximo 50 euros y lo tengo super medido".

Imposible ahorrar

Pero ha aumentado incluso más el porcentaje de españoles que no pueden ahorrar absolutamente nada. Son tres cada diez encuestados, lo que supone un incremento del 29% con respecto al que se registró hace un año. "Con los sueldos que tenemos y lo que tenemos que pagar todos los meses no dan la opción a que ahorremos", asegura una joven. Es madre soltera de dos niños y vive con sus padres: "Así que tengo que ayudar también en casa".

"El aumento del coste de la vida no está equilibrado con los salarios", explica el director financiero y de desarrollo de negocio de Rastreator, Álvaro Bas, "lo que perjudica indudablemente al ahorro de los españoles, que destinan una gran parte de sus ingresos a las necesidades básicas". En ese sentido, una pareja nos cuenta: "Ella está en paro y a mi no me suben el sueldo, así que imposible ahorrar".

El consumo se mantiene

Pero a pesar de los precios y la escasa o nula capacidad de ahorro, los españoles sostienen el consumo. Según el informe 'Impacto de la inflación en el consumo de los hogares españoles' publicado por el Observatorio Cetelem, aumentan las compras en prácticamente todas las categorías analizadas.

Según el estudio, el 85% de los españoles encuestados ha adquirido productos deportivos en los últimos 12 meses, lo que representa un crecimiento de cuatro puntos en comparación con 2022. Le siguen los viajes y los gastos relacionados con el turismo. Y suben también las compras de electrodomésticos y de teléfonos móviles.