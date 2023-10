El 74% de los españoles ha cambiado sus hábitos de consumo por la inflación

Los planes de compra de la mayoría de los españoles se han visto afectados. El Observatorio Cetelem ha analizado cómo ha impactado la inflación en el consumo de los españoles. Según el estudio siete de cada diez españoles encuestados afirma haber visto su economía perjudicada y descartado compras como consecuencia de la inflación, cinco puntos menos que en 2022.

La mitad de los españoles afectados descarta compras planeadas por no tener presupuesto y la otra mitad prefiere ahorrar ese dinero.

El monedero se saca menos, porque no se llega. Compras que se aplazan o incluso, se cancelan. La inflación está cambiando muchos planes. Los viajes, los móviles, coches nuevos, muebles o moda y complementos son compras descartadas, no entran en la lista de prioridades. De ellos, los motivos por los cuales han aplazado o cancelado dichas compras son por no tener presupuesto para dicho gasto, tal y como manifiesta el 49,1%; y por preferir destinar el importe previsto al ahorro, según el 47,8% restante.

En el caso de los viajes, los consumidores más afectados han sido aquellos con edades comprendidas entre los 50 y 54 años con un 51% de menciones frente al 30% de la media.

Las compras de smartphones con un 24% de menciones ocupan el segundo lugar, siendo los consumidores entre los 25 y 29 años los que presentan el porcentaje más alto con un 26% de respuestas.

Entre los 7 de cada 10 españoles que han declarado verse afectados por la inflación, el 21% afirma haber descartado su compra prevista de un coche nuevo, destacando los consumidores entre los 25 y 29 años con un 25% de menciones.

Por otra parte, en lo que respecta a las compras de moda y complementos descartadas, destacan aquellos con edades entre los 45 y 49 años con un 25% de menciones frente al 19% de la media.

Efectos de la inflación sobre los alimentos básicos

La mayoría de los consumidores ha reducido la compra de pescado, carne y aceite de oliva, según una encuesta de OCU. Otros alimentos, como la fruta, la verdura fresca y los lácteos también han reducido su presencia en la cesta de la compra en mayor o menor medida.

El incremento del precio de los alimentos en los últimos 12 meses es ya del 10,5%. Y del 24,3% si se suman los últimos 24 meses. Unas cifras récord que están afectando gravemente a la adquisición de alimentos básicos. OCU advierte del peligro de sustituir parte de estos alimentos por productos procesados, más baratos, pero poco o nada saludables.

En concreto, la compra de pescado ha disminuido en mayor o menor medida para el 60% de los encuestados. Para la carne y el aceite de oliva los resultados son también mayoritarios: el 54% y el 53% de las personas, respetivamente, ha reducido de alguna manera su consumo. Pero es que, además, el 50% y el 45% de los encuestados reconoce que ha tenido que disminuir más o menos la compra de fruta y verdura fresca. O de los lácteos, aunque en menor medida: el 30% de los consumidores compra ahora algo menos que el año pasado.

Recomendaciones para ahorrar

OCU recomienda buscar productos en oferta, de temporada y congelados, más baratos y que mantienen la misma calidad que los productos frescos.

La asociación de consumidores insta al Gobierno aplicar el IVA 0 al pescado y a la carne. Así como aumentar la ayuda de 200 euros anuales para hogares vulnerables.