Los consumidores españoles, los únicos que valoran más lo que se hace fuera que lo que producimos en casa

Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el concepto "made in"es "Made in China", "Made in Tailandia", "Made in Spain" o "Made in Germany". Pero menos a menudo "Made in Britain". Y eso que se trata de un concepto que inventaron los británicos para diferenciar sus productos de los alemanes, aunque ahora lo fabricado en Alemania es el sello de calidad más potente del mundo.

Justo debajo de Alemania, en el ranking, aparece Suiza. Sus productos, como los relojes o el chocolate, son considerados a nivel internacional como símbolo de estatus.

El bronce se lo lleva la Unión Europea y para encontrar España hay que bajar varias posiciones, hasta la número 20. Ocupamos el vigésimo puesto de una lista de 50. "¿Los alemanes van a hacer nuestra paella? ¿Los alemanes van a hacer nuestro cocido madrileño? ¿Nuestra empanada gallega?", se preguntan algunos.

A pesar de estar tan presente en nuestra vida el "Made in China" ocupa una de las últimas posiciones del ranking, la 49. Lo más valorado de estos productos son sus precios competitivos. Para los chinos, como para la mayoría de países, no hay nada mejor que lo suyo. Pero no es el caso de España en donde se valora más, por ejemplo, lo Alemán, que lo propio.