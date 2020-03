Los efectos del coronavirus se están notando, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el económico. El confinamiento en los hogares tiene la economía paralizada, viéndose reflejado en las constantes caídas del IBEX o en los ERTE que muchas empresas están emitiendo a sus trabajadores.

Las siglas ERTE corresponden a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, o lo que es lo mismo, un despido temporal que, en el caso del coronavirus, serán considerados de fuerza mayor al ser causados por las medidas adoptadas contra esta pandemia.

Esta situación excepcional ha provocado que surjan dudas laborales por la epidemia de coronavirus así que vamos a resolver algunas de ellas:

Si estoy de baja laboral por el coronavirus, ¿cómo afectará a mi sueldo?

Desde Sanidad se solicita a todo aquel que presente síntomas, se abstenga de acudir a un centro médico o a su puesto de trabajo y se ponga en cuarentena por precaución. Para la atención médica tiene a disposición los teléfonos habilitados en cada comunidad.

Si enferma de coronavirus debes saber que las personas en aislamiento preventivo como quienes se han contagiado del virus se consideran en Incapacidad Temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo.

También, debes saber que la prestación, tanto para las personas aisladas como infectadas por el coronavirus desde el día siguiente de la baja laboral, será del 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.

¿Volveré a mi puesto de trabajo tras el ERTE por el coronavirus?

Mientras esté vigente el ERTE provocado por el coronavirus, el trabajador estará en el paro. Sin embargo, cuando esta situación extraordinaria finalice, conllevando a ello a la finalización del Expediente de Regulación Temporal de Empleo, el trabajador debe volver a su puesto de trabajo.

De este modo, mientras dure el ERTE, los trabajadores tienen derecho a cobrar el paro, que no restará a su acumulado en la prestación por desempleo. Además, ante la epidemia de coronavirus, no necesitarán cumplir con el periodo mínimo de cotización exigido para poder cobrar dicha prestación.

Soy autónomo, ¿se me eximirá de pagar las cuotas?

El Real Decreto, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, recoge que aquellas empresas que realicen un ERTE a causa del coronavirus podrán acceder a una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social si tienen menos de 50 trabajadores. En caso de que la empresa tenga 50 o más trabajadores deberán pagar el 25% de las cotizaciones.

También, los autónomos cuya actividad quede suspendida por el coronavirus o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior tendrán una prestación extraordinaria del 70% de la base reguladora, análoga a la de cese de actividad.

¿Es obligatorio teletrabajar durante el estado de alarma por el coronavirus?

No, actualmente no existe ninguna ley que obligue a las empresas a habilitar el teletrabajo para sus trabajadores durante la epidemia de coronavirus. No obstante, desde el Gobierno se ha pedido a las empresas, desde el inicio de la crisis, que faciliten el teletrabajo dentro de lo posible para intentar reducir el contagio por coronavirus.

¿Puedo negarme a trabajar por miedo a contagiarme del coronavirus?

Es una pregunta con difícil respuesta debido a que nos encontramos en una situación extraordinaria, bajo decreto de estado de alarma por el coronavirus. Cada caso es distinto y habría que valorar el riesgo real que existe de un posible contagio.

Pero, de manera genérica, un trabajador no puede ausentarse de su puesto de trabajo por miedo a contagiarse de coronavirus, algo que podría computar como falta injustificada. En palabras del conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, “ahora mismo no hay una vía para negarte a ir a trabajar”.