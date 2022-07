Entrevista a Yolanda Moratilla, ingeniera industrial: "El ahorro en verano es mucho menor que en invierno"

Los hogares representan el 27% del consumo de energía final en la Unión Europea, según datos de Eurostat. Esa es la razón por la que el acuerdo alcanzado en Bruselas para reducir en un 7% el consumo de gas en España, también afecta al consumo de los hogares.

El Gobierno limitará la temperatura en comercios, restaurantes, empresas y transporte público para cumplir el acuerdo. Por tanto, el aire acondicionado no podrá estar por debajo de los 27 grados en verano y la calefacción no podrá superar los 19 grados en invierno. Los hogares no están obligados a reducir su consumo energético por el momento, pero sí se les recomienda hacerlo.

Según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), la calefacción es el gran consumidor energético de los hogares españoles, representando hasta el 47% del total a lo largo del año. Tras ella, se sitúa el agua caliente, que representa un 19%, los electrodomésticos, otro 19%, la cocina un 7,4%, la iluminación un 4% y los sistemas de refrigeración un 0,8%.

"El objetivo es alcanzable solo si la industria se compromete"

Yolanda Moratilla, ingeniera industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, nos explica el ahorro que vamos a tener por cada grado que bajemos. "El ahorro que vamos a tener en verano siempre es mucho menor que el que vamos a tener en invierno. Por cada grado que subamos o disminuyamos en verano, ese 7% que es energía eléctrica, cuando lo pasamos a gas, se queda en un 1,6%. Con lo cual, es menos efectivo subir la temperatura en verano que bajarla en invierno", asegura. "Es decir, si tuviéramos que elegir entre pasar un verano a 24º o pasar un invierno a 22º, sería mucho más efectivo pasar un verano a 24º, porque la reducción va a ser menor", puntualiza.

Estas medidas se adoptarán el próximo lunes en el Consejo de ministros y tienen como objetivo reducir un 7% el consumo de gas comprometido con Bruselas. Moratilla asegura que este objetivo es "alcanzable únicamente si la industria se compromete. Solamente por los hogares y por los ahorros en electricidad no sería alcanzable". "La flexibilización a nivel industrial es lo que conduciría a un ahorro, que tiene que ser siempre donde haya un consumo directo de gas", finaliza.