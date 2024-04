La empresa húngara Magyar Vagon lanza una OPA por el 100% de Talgo pese a las reticencias del Gobierno

El grupo húngaro Magyar Vagon ha presentado formalmente la OPA (oferta pública de adquisición) anunciada sobre el 100% del capital del constructor ferroviario español Talgo, una operación que no cuenta con el respaldo del Gobierno. Lo ha hecho este jueves ante la Comisión Nacional del Mercado de valores.

Según la comunicación, la OPA se dirige al 100% del capital de Talgo por un importe total de 619,3 millones de euros, a un precio de 5 euros por acción, en los mismos términos que ya anunció el grupo el pasado 7 de marzo. En principio, el Gobierno no ve con buenos ojos esta operación porque entiende que Talgo es un operador estratégico y juega un papel fundamental en el transporte ferroviario.

El pasado 22 de marzo el grupo húngaro solicitó al Gobierno la autorización del Consejo de Ministros a esta entrada de capital extranjero, pero el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado, según explica la documentación presentada. Tampoco el Ministerio de Economía ha hecho comentarios.

Según el consorcio húngaro, la operación pretende reforzar la capacidad industrial de Talgo y abrirle mercados estratégicos y en crecimiento en Europa.

Mantendrá la sede en España

La compañía húngara se compromete a mantener en España su sede, la capacidad de fabricación, la actividad y el empleo, así como la marca y la relación comercial estratégica con Renfe. El grupo resultante tendrá una facturación superior a 700 millones de euros y una plantilla global de 5.500 empleados, con operaciones en Europa, Estados Unidos, el norte de África y Oriente Medio.

Una vez anunciada la OPA, Magyar Vagon debe presentar ahora en siete días los avales bancarios pertinentes para garantizar los 619,3 millones de la operación, como establece la Ley del Mercado de Valores. Tras recibir la oferta, la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) dispone de siete días hábiles para admitirla a trámite, aunque este plazo se puede ampliar si solicita información adicional.

Posteriormente, tiene veinte días hábiles para analizar la operación, aunque si le requiere nueva información el contador se vuelve a poner a cero y comienza de nuevo ese plazo de 20 días. No obstante, el Consejo de la CNMV no analizará la oferta hasta que no haya sido aprobada por el Consejo de Ministros.

El Gobierno se pronunciará una vez recibido el informe preceptivo, aunque no vinculante, de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), un órgano en el que participan diversos ministerios pilotado por la Secretaría de Estado de Comercio, que dispone de tres meses para su evaluación.

El control de inversiones exteriores se ampara en una publicación de la Comisión Europea, de abril de 2022, con orientaciones a los Estados miembros para garantizar una mayor vigilancia de las entradas de fondos procedentes de Rusia y Bielorrusia. En este contexto, España aprobó en julio de 2023 un real decreto de inversiones extranjeras, con un desarrollo posterior en una orden ministerial, de enero de este año.

