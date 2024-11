El emotivo momento en el que una costurera que lo ha perdido todo en la DANA recibe una máquina de coser: "Mi máquina"

El 29 de octubre marcó un antes y un después en la vida de cientos de personas. Una de esas vidas trastocadas por la DANA es la de Nany. A ella la riada le pilló en casa con Miguel, la persona mayor y dependiente de la que cuida. Consiguió con la ayuda de sus hijos ponerlo a salvo "cuando nos quisimos dar cuenta el colchón estaba flotando", nos dice.

Lleva tres años en Algemesí y nos cuenta con angustia cómo vivió aquellas horas. "El agua entró rápidamente", primero "nos pusimos a salvo" para después intentar "salvar mis cosas". Pero no pudo. No consiguió rescatar la máquina con la que ella se gana la vida: su máquina de coser. "No la pude salvar porque esto pesaba mucho yo venía y miraba si el agua llegaba al motor, vi como los maniquís se me iban", cuenta Nany entre lágrimas a Antena 3 Noticias.

Solidaridad desde Sevilla

A lo largo de estas tres semanas hemos visto innumerables gestos de solidaridad pero ella no se esperaba que alguien que ni siquiera la conoce tuviera ese gesto con ella. Una escuela de baile de Coria del Río, en Sevilla, le ha enviado una máquina de coser completamente nueva.

"Mi máquina, mi maquinita", gritaba al recibirla mientras no podía dejar de llorar, en este caso de alegría. Apenas podía contener la emoción mientras leía la carta que le enviaban "espero que te guste este regalo". "No me gusta, me encanta" agradecía ella.

"La gente se ha olvidado de ellos"

En ese momento, Nany recibió la ayuda que necesitaba pero ella cada día, desde el 29 de octubre, ayuda a los vecinos que también se ha visto afectados por la DANA. Ha convertido lo que queda de su casa en un centro de recogida y entrega de alimentos.

Además, dedica su tiempo a ir puerta a puerta por las casas de sus vecinos entregando comida, lavándoles la ropa o ayudándoles en cualquier cosa que necesiten. Sobre todo, su ayuda se centra en las personas mayores. "Yo me voy a las casas de mis viejitos que no pueden salir. Hay quien no puede. Están en tacataca y la gente se ha olvidado de ellos", dice Nany firme.

