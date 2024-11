Los comerciantes de la DANA, obligados a tirar de ahorros para salir adelante: "Sin ayudas, yo no puedo abrir mi negocio"

Salvaron la vida de milagro porque el agua comenzó a entrar muy rápido y se quedaron dentro de la peluquería en Massanassa. El 29 de octubre, Susana la propietaria, sus trabajadores y sus clientas volvieron a nacer. Intentaron sacarlas por una ventana, pero fue imposible. Un hombre con un martillo rompió el cristal de la entrada del edificio y todas se pusieron a salvo. "No nos queda nada, tenemos que empezar de cero", dice la propietaria del negocio. Susana asegura que "menos mal que tengo ahorros" y con mucha satisfacción y orgullo asegura que muchos familiares y amigos se han prestado para dejarle el dinero y poder abrir la peluquería cuanto antes.

Necesita, como mínimo, más de 30.000 euros porque, según Susana, no le ha quedado nada y unas tijeras "puede costar 250 euros". Además, asegura que encontrar un fontanero, carpintero o albañil es una tarea imposible "porque tienen mucho trabajo".

Queda mucho por delante en los pueblos afectados por la DANA. El agua entró con mucha fuerza y se llevó todo. Ahora, la humedad está dejando muchas cosas inservibles.

Florentino tiene una vinoteca en Picanya. Todo, muebles, vinos, electrodomésticos, todo se lo llevó la riada y lo poco que le quedó, le entraron rompiendo un cristal y se lo llevaron. Dice que ha hablado con el seguro, y le han dicho que si quiere abrir pronto su negocio, "adelante el dinero" y compre lo que necesite. Afirma solo las sillas son 10 mil euros.

Lo más importante es estar vivo

A Javier le consuelan sus vecinos, que le dicen que "lo más importante es la vida". Él ha perdido todo lo que había en su óptica. Asegura que el mobiliario es muy caro y están trabajando de lunes a domingo para poder abrir. Algunos clientes le piden algunos artículos como líquido para lentillas o pilar para el audífono y él los trae.

José trabaja también sin descanso. El tiene un kiosko, vende la prensa, juguetes y mucha papelería. El techo de una parte se cayó por la fuerza del agua y el barro se llevó casi todo lo que tenía en la tienda. Asegura que no tiene ahorros, que "si las ayudas no llegan él no podrá empezar de nuevo"

La mayoría son autónomos, pequeñas empresas, que sin las ayudas no van a poder seguir.

