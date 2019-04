El FMI reafirma su confianza en Lagarde a pesar de su condena por negligencia en Francia

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reafirmado su "total confianza" en la gestión de Christine Lagarde tras la condena por negligencia a la directora gerente del organismo por parte de la justicia francesa.

Lagarde ve revalidada su gestión por el órgano rector del FMI tras una reunión convocada hoy tras el anuncio de la sentencia de un tribunal francés que la condenó por negligencia por el caso de indemnización millonaria al empresario Bernard Tapie.

"El directorio ejecutivo reafirma su total confianza en la capacidad de la directora gerente para continuar de manera efectiva sus deberes", indicó el FMI en un comunicado. Lagarde, que se encontraba en Washington, no asistió a la lectura de la condena en París, que no llevaba asociada condena o multa alguna y que no entrará a formar parte de los antecedentes penales de la ex ministra de Finanzas gala.

"El directorio ejecutivo se ha reunido de forma regular desde que la directora gerente fue elegida en 2011 para considerar los acontecimientos en su proceso legal en Francia y sobre si éstos afectaban a su capacidad para liderar el Fondo", indicó el directorio ejecutivo del Fondo en un comunicado.

El directorio aseguró también que en la reunión analizaron todos los factores relevantes al caso y tuvieron en cuenta el "destacado liderazgo" de Lagarde al frente del FMI y su respeto en el ámbito internacional. Lagarde fue considerada hoy culpable por un tribunal de haber cometido "negligencia" en 2008, cuando era ministra de Finanzas de Francia, pero los jueces alegaron su prestigio internacional para dispensarle de pena.