ANTENA 3 ACCEDE A LOS CORREOS

Lo revelan unos documentos que acaban de aportarse a la pieza principal de la causa, que está en fase de instrucción. Son cuatro correos que fueron enviados por un inspector del Banco de España a sus superiores. En ellos insistía en que la matriz de Bankia estaba en situación crítica y advertía también de que, si no se vendía a un banco extranjero, su rescate le costaría a los contribuyentes 15.000 millones de euros, 9.000 millones menos de lo que finalmente supuso. El inspector también acusaba a los políticos que gestionaban el banco de "no tomar medidas con tal de no perder sus poltronas".