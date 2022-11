El drama de una familia con 7 hijos pequeños que no podrá encender la calefacción este invierno

Alberto Lunguasco es uno de esos 7 millones de españoles que tienen problemas para calentar su casa. Él está en el paro, su mujer gana 1.200 euros, paga 750 euros de alquiler y tiene 7 hijos. El dinero no les llega porque "se acumulan deudas de luz y gas que no podemos solventar a final de mes".

Esta familia recorta de donde puede y dice que aquí “no hay caprichos”, pero intenta que sus hijos no se pongan enfermos: "Para evitar que tengan una pulmonía intentamos poner la calefacción media hora”.

Las ONGS avisan de que cada vez habrá más personas que no puedan pagar la luz o el gas. Jesús de Alba, de la Asociación Bocatas - Pasíón por el Hombre, explica que hay muchísima más gente que antes que no tiene recursos y no llegan a fin de mes, por lo que no podrán encender la calefacción.

El 75% de las familias que reciben ayuda para comer tienen problemas para pagar las facturas. Inma Martín, trabajadora social, aclara que la gente que viene y pide para comer o para cualquier cosa ahorra para poder pagar las facturas.

La subida de los precios provoca la llamada pobreza energética, lo que también provoca el retraso den los pagos de las facturas de luz y gas.

El sistema de calefacción más barato

Cada hogar de España gasta de media unos 750 euros al año en calefacción. En esta situación, muchas familias buscan el sistema de calefacción más barato. Un informe de OCU confirma que la factura varía según el sistema que utilicemos, debido a la imparable subida de los precios de la energía. Este documento revela que quienes tienen bomba de calor en casa son los más afortunados, ya que es el sistema de calefacción más económico, con un gasto de aproximadamente 455€ al año en una vivienda media de 90m2.

Le sigue la estufa de pellets, una opción sostenible con una factura anual de media de 545€. Su principal inconveniente es su mantenimiento.

Preocupación también en los comercios

La falta de ingresos en las familias también repercute en comercios y hostelería, que afrontan un precio más alto de la luz con la bajada de las ventas. Algunos se ven obligados a desconectar refrigeradores y mantener muchas luces apagadas.