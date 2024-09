Dormir en una furgoneta que no se puede mover, la novedad de Santiago de Compostela

Son cuatro los anuncios que figuran en la famosa aplicación de reservas de alojamiento de Airbnb que permiten en Santiago de Compostela pasar la noche en una furgoneta. El vehículo permanece estacionado en el lugar que el cliente elija, pero para poder moverlo por uno mismo parece que hay que pagar un costo adicional.

Fuentes del sector hotelero de Santiago de Compostela manifiestan no estar completamente seguros de que esta práctica sea legal, mientras que desde el sector del autocaravanismoy las vans, lo aclaran de manera más definitiva. "Es legal porque las furgonetas se alquilan a través de aplicaciones que se encargan de asegurar que todo esté en orden y cumpla con las normativas", explica Ramón, de Emsoña Campers, una empresa dedicada al alquiler de campers en la capital gallega. No obstante, Ramón aclara que "otra cuestión distinta es que esta situación pueda provocar cierta precariedad en el sector".

Además, dejan bastante que desear los lugares donde estas furgonetas permiten pasar una noche a sus huéspedes. En los anuncios, se observa que estos vehículos están estacionados en miradores y áreas donde no está permitido pernoctar, y algunas imágenes incluso muestran cómo abren toldos y colocan sillas y mesas fuera, algo que claramente no está permitido por las normativas locales. "Tendrán que terminar por regular esta práctica, por supuesto", explica Jesús Asorey, propietario del Camping As Cancelas, en Santiago de Compostela. "Tanto por la emisión de residuos al medio ambiente como por el hecho de acampar, no se puede simplemente aparcar la furgoneta en cualquier lugar", añade el gerente con seriedad.

Ya se ven reacciones

Los usuarios también observan esta tendencia con cierto recelo. Los anuncios llevan poco tiempo publicados, pero ya se pueden notar diversas reacciones entre los compostelanos, turistas e incluso viajeros en furgonetas. Conocemos, como se puede ver en el vídeo de la parte superior, a dos chicos alemanes que están realizando, cada uno por su cuenta, un viaje en furgoneta desde su país hasta Portugal. El primero de ellos está dispuesto a pagar por una estancia en una furgoneta en Santiago, ya que considera que puede ser más barato que un hotel y le resulta bastante cómodo. El segundo, sin embargo, adopta una postura más crítica: "Pienso que quizás lo que buscan algunos es sacarse fotos esa noche para subirlas a Instagramy Facebook, para mostrar que están viajando en furgoneta, pero en realidad no lo hacen", comenta con una sonrisa. Parece que, para algunos, es pura apariencia.

Por otro lado, varias turistas españolas son contundentes en sus declaraciones en la Praza do Obradoiro: "Ni loca dormiría ahí por 80 euros". "Para pasar una noche en una furgoneta, preferiría alquilar una e irme a algún lugar más interesante", comenta otra de ellas entre risas. Otras dos turistas ponen el foco en la percepción de que los dueños de las furgonetas están aprovechando la creciente demanda de alojamiento en una ciudad que tiene cada vez más turistas. En resumen, con la disponibilidad de hoteles, hostales y albergues por menos de 80 euros, la mayoría de los turistas parece preferir un alojamiento más cómodo y convencional.

