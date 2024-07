María y Jesús viven viajando en su autocaravana: "Cada día tenemos un balcón distinto"

Ahora mismo Jesús y María están en Irlanda y su objetivo en los próximos meses es haber recorrido las islas británicas. ¿Cuánto tiempo tienen para lograrlo? El que les lleve. Sin horarios ni ataduras, esta pareja vive sobre ruedas. "Lo único que sabemos es que en diciembre tenemos que estar en España para pasar las fiestas con nuestros hijos y nietas", afirma Jesús entre risas. En ese tiempo aprovechan también para dejar resueltas revisiones tanto médicas como del vehículo, antes de partir al próximo destino.

Todo comenzó cuando la pareja se compró la autocaravana con el fin de viajar tras la jubilación de Jesús. "Al principio no teníamos en mente dejar nuestra casa de alquiler en Murcia ni la que tenemos comprada en Madrid", afirma Jesús. Pero, "cuando me subí en la autocaravana me sentí feliz y perdí la presión de mis revisiones médicas", cuenta María. Así que, al pasar su enfermedad, lo tuvo claro: "La vida me ha dado una segunda oportunidad y queremos vivirla".

No le dieron más vueltas y, con la recuperación de María, renunciaron a sus inmuebles para vivir a tiempo completo en la Charly, como han bautizado al vehículo.

De una vivienda de 240 metros cuadrados a otra de menos de 15

"Cabe lo justo y necesario y no echamos nada de menos, lo único, eso sí, la lavadora", dice Jesús entre risas. Tienen internet, proyector, televisión y las estancias divididas al uso, entre comedor, salón, dormitorio, baño y cocina. "Tiene todas las comodidades dentro del poco espacio que hay", agrega María, "y además se limpia más rápido". Han pasado de vivir en una casa de 240 metros cuadrados a una de menos de 15.

"La libertad que nos aporta es increíble, cada día tenemos un balcón distinto", dice María. De hecho, "en Noruega estuvimos 90 días y las 90 noches dormimos al lado de un fiordo", añade Jesús.

Mientras viajan por todo el mundo en la Charly, la pareja crea contenido sobre sus experiencias en su canal de YouTube, llamado 'Millaneando'. Lo abrieron con el objetivo de que su familia pudiese ver todo lo que hacían. "Mis padres fueron unos viajeros increíbles para su época, pero yo no tengo vídeos de ellos viajando para recrearlos", explica María, "y de este modo, si nos pasa algo, la familia siempre nos tendrá ahí en movimiento". Pensaban que su audiencia se quedaría ahí, en su círculo cercano, pero 'Millaneando' llega a más de nueve mil personas.

Su filosofía de vida es "no dejar para mañana los sueños que se puedan cumplir hoy", dice María. Los suyos, los tienen claros: él querría hacer la ruta Panamericana que conecta todos los países del continente americano; mientras el de María se queda en Europa, pues sueña con ver las auroras boreales en Islandia.

