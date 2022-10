¿Dónde trabajan los jóvenes con estudios básicos?

El 27,7% de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años tienen como máximo el título de educación secundaria obligatoria, según el informe 'Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE 2022'. Este es un mal dato para España, ya que duplica la media de los países de la OCDE (14,1%) y se distancia casi 16 puntos de la media de la Unión Europea (11,8%). De esta forma, sus oportunidades laborales se ven reducidas a unos ciertos puestos de empleo.

En la calle, preguntamos a los jóvenes en esta situación dónde trabajan. Algunas de las respuestas más repetidas son la construcción, limpieza, mecánica y tiendas de ropa. No distan mucho de la realidad. Si en un portal de empleo se filtra la búsqueda por ‘sin estudios’ y ‘educación secundaria obligatoria’, obtenemos alrededor de 15.000 resultados. Entre ellas, las categorías que más ofertas reúnen son comercial y ventas, profesiones y oficios y almacén y logística.

La directora de Comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, asegura que las ofertas publicadas para personas con formación básica "no tienen un alto requerimiento técnico". "Son conocimientos básicos y, si requieren algún tipo de formación, se da al incorporarse al puesto de trabajo", comenta.

Hablan los empleadores

Para incorporarse como agente al sector inmobiliario, propio de labores comerciales, solo piden educación primaria y secundaria. En hostelería ocurre igual. "Ninguna hace falta, yo no la tuve y estoy aquí", puntualiza el dueño de un bar en Tetuán, Madrid.

Hoy en día existe el FP de Mecánica para trabajar en un taller, no obstante, también hay excepciones. "Yo he tenido la suerte de que he podido empezar sin tener estudios", afirma un joven sin conocimientos previos de chapa y pintura. Y es que, según Mónica de InfoJobs, lo que los empleadores priorizan en estos casos son lo conocido como las 'soft skills': "Las ganas de aprender, la capacidad de trabajar en equipo, la proactividad, la flexibilidad y la adaptación a los cambios".