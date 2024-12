La difícil situación que vive el mercado de la vivienda: "Si quiero estudiar no me cabe ni la silla"

El problema del acceso a la vivienda fue uno de los temas más presentes en el discurso del Rey y en varias de las comparecencias del mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que prometió crear una empresa pública de vivienda para afrontar el problema del alquiler. En diciembre de 2024 sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrentan los jóvenes y el acceso a la vivienda en una de las mayores preocupaciones entre los españoles. El alquiler de habitaciones es un negocio que no para de crecer y los precios cada vez son mayores, en ocasiones, en viviendas en las que vivir resulta tarea complicada. "Cuando intento ponerme a estudiar en la habitación no me cabe ni la silla", comenta una joven que se encuentra alquilando piso.

Los casos de personas que viven en estas condiciones aumenta y muchas de ellas se ven obligadas a alquilar habitaciones a precios desorbitados. A continuación, les contamos varios casos que nos han contado cómo es su situación.

Casi 600 euros por un piso de 11 habitaciones y un baño

Es el ejemplo de un piso situado en la calle de Cedaceros, en el corazón de Madrid. Su precio es de casi 600 euros al mes, concretamente 595 euros, por una habitación dentro de un piso que contiene 11 habitaciones y un sólo baño. Un coste exagerado para las condiciones que se ofrecen. Otro caso real es el de Crista, una joven que alquila una habitación de 10 m2 en un piso de cinco habitáculos. Ella paga 875 euros al mes sin incluir los gastos de luz y agua. Cuenta que tuvo que tomar la decisión en tiempo récord debido a la alta demanda que había. "Me dieron un día para decidir si nos quedábamos con la habitación", señala la joven.

"Empecé buscando por 600 euros y no encontré nada"

Federica es de Milán y cuando comenzó a buscar vivienda en Madrid no era consciente de las dificultades a las que se iba a enfrentar. "Empecé buscando algo sobre los 600 euros y al final no encontré nada", comenta la joven. Ahora, se encuentra viviendo en una habitación donde por las condiciones del techo en muchas partes no puede estar de pie y paga "800 euros".

El pasado mes de octubre se disparó la compraventa de viviendas un 51% con casi 70.000 casas vendidas, una cifra que no ocurría desde hace 17 años. Un dato económico que refleja la difícil situación que vive el mercado de la vivienda y que con el paso del tiempo se va agrandando.

