La cama en la piscina y la cocina en la habitación, las ofertas de alquiler más surrealistas

Se hace llamar @le_petit_patito y, con una buena dosis de humor y sarcasmo, ha triunfado con su publicación en Instagram donde analiza el último disparate inmobiliario que engrosa las ofertas de alquileres surrealistas.

En esta ocasión se trata de un piso en Aranjuez, Madrid, que se oferta por 795 euros al mes y que dispone de 70 metros cuadrados y una sola habitación. De principio podría sonar bien hasta que vemos el video que ha subido esta usuaria.

"Esta es la zona de entrada, hall, recibidor, zona de estar, aquí para tomar algo con los amigos, recibir visitas, zona TV, telefonillo, mesa lack, lujo, lujo, lujo". Mientras escuchamos esta irónica descripción podemos ver la realidad del piso. Se trata de una única estancia donde se acumula todo: muebles básicos y baratos, mesitas minúsculas, el telefonillo del portero automático en la pared y también en el mismo lugar lo que se define como "cocina totalmente equipada".

En realidad los muebles de la cocina son un mostrador hecho con palés y pintado de blanco, una nevera tipo Smeg (por llamar de alguna manera a una pequeña nevera roja que copia el diseño de los electrodomésticos de moda) y un microondas metido dentro de una especie de librería.

La perplejidad sube un punto más cuando se llega al cuarto de baño: "baño completo, ducha hidromasaje, como veis el fregadero está en el baño, pero agua es ¿verdad?". En efecto vemos como el fregadero está dentro del baño junto a una lavadora, y sobre ésta, un escurreplatos.

Si todo este reparto del mobiliario parece no tener mucho sentido, lo mejor llega cuando la cámara entra en la única habitación de la que dispone la vivienda: "lo más especial de este piso es el emplazamiento del dormitorio en el fondo de una piscina, chorro a la cara, lujo, lujo, lujo".

¿Por qué está la cama en el fondo de la piscina?

El hecho de encontrar una cama en el fondo de una piscina dentro de una vivienda puede parecer absurdo pero hasta tiene una explicación. Al parecer el local anteriormente era un gimnasio y, en vez de hacer las obras pertinentes para reconvertirlo en vivienda, se han limitado a meter algunos muebles baratos en los lugares donde había un hueco disponible. Útil y cómodo no parece en absoluto, a pesar de que se ofrece bajo el eslogan "un sueño a tu alcance".

Pero no es, ni mucho menos, el único anuncio que deja perplejo a quien busca alquilar una vivienda asequible. Dentro del apartado "miniviviendas" de los portales inmobiliarios hemos encontrado también un minúsculo apartamento donde la ducha está situada justo al lado de la cama; en otro vemos que la estancia no tiene tabiques, y que la única separación entre la zona de estar y el retrete es una pequeña mampara transparente. No apto para personas que sean celosas de su intimidad.

Seguimos buscando y encontramos en el barrio de Lavapiés, Madrid, un ático que puede ser calificado de muchas maneras menos como "amplio": 11 metros cuadrados y se alquila por 700 euros. La buena noticia es que el piso se ve rápido, la mala es que está situado en una cuarta planta sin ascensor.

El destino nos lleva ahora hasta un estudio situado también en Madrid, con baño completo. Eso sería un punto a su favor si no fuera porque tanto el baño como la cocina están dentro de la habitación, a menos de medio metro de los pies de la cama.

Pero no acaban ahí las sorpresas de este estudio. Salimos a la terraza y encontramos una lavadora que no pertenece en exclusiva a quien alquile el estudio, sino que se comparte con el resto del edificio. Eso sí, cada vecino tiene que pagar 3 euros por lavar su ropa y otros 3 euros por secarla.

Hemos enseñando estos anuncios a ciudadanos anónimos en la calle y las respuestas son todas muy parecidas: "es un zulo", "un abuso", "estamos llegando a unos extremos de avaricia". Aunque, si resulta tan sencillo encontrar ofertas como estas en los portales inmobiliarios será porque -a pesar de todo- sigue habiendo gente que, por necesidad, finalmente los termina alquilando.

