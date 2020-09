Día Mundial del Turismo 2020: Historia y por qué se celebra hoy 27 de septiembre

Fue en el año 1980 cuando la Organización Mundial del Turismo (OMT), agencia que depende de la Organización de Naciones Unidas (ONU) impulsó por primera vez la celebración del Día Mundial del Turismo el día 27 de septiembre. Desde entonces, se llevan 40 años intentando promover el turismo como motor de crecimiento en todo el mundo. Se estima que el sector emplea a una de cada diez personas alrededor del planeta y por eso es de vital importancia, ahora más que nunca y a pesar del ovid-19, darle un fuerte impulso.

Debido a la crisis económica provocada por motivo del coronavirus, el turismo ha visto cómo se desplomaron las cifras de turistas. Y nadie se ha librado. Tanto los destinos nacionales como los internacionales se han visto afectados en gran medida. Por eso, en la edición de 2020 del Día del Turismo se busca repensar en su futuro como valor social, cultural, político y económico. En palabras de la ONU “el turismo puede ayudarnos a superar la pandemia, uniendo a las personas y promoviendo la solidaridad y la confianza, ingredientes cruciales para hacer avanzar la cooperación mundial que se necesita con tanta urgencia en este momento.”

¿Por qué el 27 de septiembre?

La elección del día 27 de septiembre como Día Mundial del Turismo no fue aleatoria. La Organización Mundial del Turismo decidió que fuera en esta fecha en concreto para coincidir con el aniversario del día de la aprobación de sus Estatutos en el año 1970. Fue una década más tarde, en 1980 cuando se celebró esta efeméride por vez primera y desde entonces no ha parado nunca de conmemorarse. Además, esta fecha es clave debido a que finales de septiembre es una época determinante para el sector del turismo porque supone el final del verano, y de la época de más vacaciones en el hemisferio norte, y da paso a la temporada alta en el hemisferio sur. Desde esa primera celebración, hace ya 40 años, no han dejado de sucederse las actividades, eventos y actos para celebrar este día.

Turismo y desarrollo rural

El tema central del Día del Turismo 2020 es Turismo y desarrollo rural. A pesar de los cambios que la crisis económica del coronavirus ha provocado en el sector, es el momento de mirar hacia el futuro. Y el futuro del turismo pasa por pensar en las oportunidades que se ofrecen más allá de las grandes ciudades y fomentar también el camino de los turistas hacia comunidades rurales. Es necesario debido a que por el envejecimiento de la población o por detalles como la brecha digital, muchas zonas necesitan más que nunca del sector. A todo esto hay que añadirle que, muchos jóvenes están encontrando en el turismo rural una forma de vida en su lugar de origen.

Son muchas las áreas del rural que viven del turismo y que este año se han visto fuertemente afectadas por el coronavirus. Para determinadas zonas, es el único sector que les proporciona empleo y oportunidades de futuro a sus habitantes. La llegada de turistas es clave para su supervivencia. Por eso, desde la OMT se busca que este año se reconozca “el papel que el turismo desempeña fuera de las grandes ciudades junto con su capacidad de construir un futuro mejor para todos”.