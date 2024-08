Los desconocidos derechos de los trabajadores durante las vacaciones: "No se ejercen por miedo a perder el empleo"

Agosto es el mes preferido por los trabajadores para disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, puede que se encuentren con serios problemas mientras están descansando. Por ejemplo, puede que el jefe le presione para realizar alguna tarea, pero esto es una ilegalidad: el empleado puede incluso demandarle. Ahora bien, ¿se cumple el derecho a la desconexión digital en España?

Ignacio de la Calzada es abogado laboralista. Asegura en una entrevista con Antena 3 Noticias que, por experiencia, "a la mayoría de los trabajadores les molestan durante las vacaciones". La razón está en que la empresa a veces puede ser poco previsora y necesita de sus empleados para sacar adelante el trabajo. Un informe de InfoJobs lo corrobora: el 72% de los trabajadores reconoce que no desconecta fuera de su horario laboral, algo que tiene serias consecuencias para su salud mental. Que el jefe le esté exigiendo en vacaciones puede generarle estrés o ansiedad, causa por la que luego incluso el trabajador se coge una baja laboral.

Eso sí, todo depende de lo que se entienda por el encargo que pide la empresa al empleado. Si se trata de algo puntual, incumple la Ley Orgánica de la Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales de 2018 que establece la desconexión digital. "Al estar de vacaciones tienes derecho a descansar, y si te dice la empresa de hacer algo, es ilegal y ahí se puede llegar a sancionar", explica el abogado laboralista.

Otra cosa es si el trabajador hace la tarea de forma voluntaria para ayudar al compañero. En ese supuesto se entiende que no es una imposición y por lo tanto, no se incumple la ley.

Desde el Ministerio de Trabajo ya han presentado una propuesta a la patronal CEOE para reforzar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado del departamento que dirige Yolanda Díaz, asegura que el plan se aplicaría tanto en la modalidad presencial como en el teletrabajo para que los trabajadores tengan el derecho de "no coger el teléfono al jefe fuera del horario o no contestar correos" sin sufrir represalias. "Nadie se puede oponer u ofrecer resistencia [a dichos elementos]", dijo al presentar la propuesta.

El trabajador puede demandar a la empresa por no cobrar el mismo salario en vacaciones

Pero hay más derechos que protegen al empleado puede disponer cuando esté disfrutando de sus vacaciones. Ignacio de la Calzada explica que muchas empresas "dejan de pagar algún plus, complementos de nocturnidad o de turnos", pero que esto es un "error". Los trabajadores deben cobrar exactamente lo mismo. Por ello, el abogado laboralista recomienda "reclamar a la empresa el pago de esas cantidades no abonadas si hay un incumplimiento del derecho". "Primero reclamar a tu empresa y si te dice que no, pon una demanda ante los juzgados", aconseja.

¿Qué sucede si tengo derecho a una baja en vacaciones? ¿Dispongo de más días?

Muchos trabajadores desconocen qué sucede en este supuesto. La respuesta, tal y como explica el experto, está en que todos los empleados tienen derecho a los mismos días de vacaciones incluso con una baja. "Esas vacaciones se interrumpen y no pierdes los días", aclara de la Calzada.

Ahora bien, en casos de defunción u hospitalización sí que los días son totalmente irrecuperables.

Otro problema que puede darse es que la empresa obligue de forma unilateral al trabajador a cogerse unas fechas concretas. "Tiene que haber acuerdo y que las sepas con dos meses de antelación", señala. En caso contrario, el trabajador puede poner una demanda. "Si el trabajador reclama otra fecha, le van a devolver esos días de vacaciones que le han impuesto y además le van a dar las fechas solicitadas", añade.

El abogado laboralista concluye que los trabajadores son cada vez más conscientes de los derechos que disponen, aunque todavía hay "mucho desconocimiento". "Se sabe pero no se ejerce en la práctica por miedo a perder los trabajos", asegura.

