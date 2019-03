De la Serna no descarta que la Guardia Civil y la Policía asuman los controles en El Prat

El ministro Íñigo de la Serna ha atendido a Espejo Público en directo desde Barcelona, lugar al que se ha trasladado para presidir el comité de crisis del aeropuerto del Prat, donde habrá representantes del Ministerio de Fomento, Interior, la Benemérita y Abogacía del Estado, entre otros.

De hecho, ha explicado los motivos por los que Fomento ha decidido implicarse en este conflicto laboral que azota al Prat y en el que están implicadas Eulen e Ilunion: "Ha fracasado el proceso de negociación con una mediación establecida por parte de la Generalitat de Cataluña y porque ahora se plantea un escenario completamente distinto, en el que el próximo día 14 hay convocada una huelga en la que ya no estamos hablando de unas horas, con lo que eso ha supuesto para el orden y la normalidad del aeropuerto del Prat, sino que estamos hablando de una huelga indefinida de 24 horas, una situación cuyas consecuencias hoy por hoy no son fáciles de prever, y tenemos que establecer las medidas y las alternativas necesarias para que en todo momento ante esa situación se garantice la normalidad en el Prat, su seguridad, que se preserve el orden público y el interés general de los españoles".

Preguntado por si la Guardia Civil, que estará presente en ese comité de crisis, realizará las labores de seguridad de los trabajadores en huelga del aeropuerto, el titular de Fomento ha echado balones fuera y no ha admitido ni negado esta posibilidad, pero sí que ha declarado que estudiarán todas las alternativas, incluida esa: "Lo que vamos a hacer hoy es, primero, analizar bien la situación y, a partir de ahora, establecer las alternativas posibles y empezar a trabajar sobre ellas". También ha declarado que después de la reunión del comité de crisis tienen previsto en la Delegación de Gobierno un encuentro con representantes de la Generalitat, con distintos consejeros, para informar, trasladar la situación que hay y hablar sobre posibles alternativas.

"No podemos permancer inmóviles ante lo ocurrido este jueves, una situación esperpéntica"

"A las cuatro de la tarde con la alcaldesa de Barcelona vamos a mantener un encuentro porque hay que coordinar al máximo todas las administraciones para dar y ofrecer un buen servicio al ciudadano español y a los turistas. No puedo decir la decisión que tome el Gobierno (sobre si la Guardia Civil ejercerá la función de los empleados en huelga), lo que sí puedo decir es que vamos a estudiar todas las alternativas y que no podemos permanecer inmóviles ante lo ocurrido este jueves, que fue una situación esperpéntica. Cualquier asamblea de trabajadores en un proceso de mediación, cuando ya se ha producido a instancias de los propios trabajadores, convoca dicha asamblea para saber si se apoya o no se apoya la mediación. En esta nos hemos encontrado con ver urnas con diferentes salarios votando cuestiones que en ningún caso formaban parte de la mediación y que no han sido establecidas en el marco de la negociación entre la empresa y los trabajadores", ha afirmado el político.

Críticas a la incitación al caos y a crear colas por parte de la presidenta del comité de huelga

El ministro se ha mostrado muy crítico con los polémicos audios de la presidenta del comité de huelga y ha afirmado que precisamente esos antecedentes no son buenos, al decir "que lo importante es causar daño generando cuantas más colas mejor".

Objetivo: hacer daño, también con huelgas encubiertas

El ministro, con respecto a esas polémicas declaraciones de la presidenta del comité de huelga, ha remarcado que su objetivo era el daño y que ha habido días que aunque no hubiera huelga oficial sí que hubo "huelga de brazos caídos", encubierta, ya que las colas superaron las dos horas sin estar convocados paros.

El Gobierno no permanecerá impasible ante unos trabajadores que generan problemas

Además, admitió que "el Ministerio del Gobierno no puede permanecer impasible ante la actitud de unos trabajadores que este jueves renunciaron a ese proceso de mediación y que pueden generar un problema importante en el segundo aeropuerto más importante de España".

Respaldo y apoyo al presidente de Aena

Respecto a su apoyo y respaldo al presidente de Aena con respecto a sus actuaciones ante este conflicto, el ministro ha admitido respaldar "absolutamente" la gestión de Aena.

Desvincula la huelga del Prat con la de los dos aeropuertos gallegos a pesar de que están relacionadas con la seguridad también

Sobre la desvinculación que se ha hecho de la huelga del Prat con la de otros dos aeropuertos de Galicia, cuyos trabajadores en huelga también son del sector de la seguridad, De la Serna ha admitido relación en algunos aspectos y en otros, no, por lo que el marco de la mediación para la negociación de las condiciones laborales en otros aeropuertos tendrá que establecerse en la mediación que le corresponda, en el caso de estos aeropuertos gallegos, a través de la Xunta.

En futuras licitaciones se podrían respetar los acuerdos alcanzados para asuntos comunes

El ministro ha insistido en que lo que Aena ha hecho es una propuesta condicionada muy favorable a los trabajadores de que en futuras licitaciones se pudieran respetar los acuerdos que se hayan alcanzado para que en aquellos asuntos que sean comunes en otros aeropuertos se pudiera trasladar esa propuesta, pero cada conflicto tiene que ser abordado en el seno de la concepción del conflicto correspondiente.

No conoce ningún otro sector que negocie subidas salariales del 18%

Sobre el sueldo de los trabajadores, de 800 euros brutos, que podría aumentarse en un 18%, el ministro ha dicho que "no va a entrar" en cuál es el sueldo del trabajador, y ha reiterado que lo que declararon este jueves los trabajadores es que querían un aumento del 27% y que la propuesta de mediación ha escuchado a ambas partes y habla de una subida salarial del 18%, de la que resalta que "no conoce ningún sector" en el que se esté hablando de subidas salariales del 18% que parezcan insuficientes, sino que se hablan de subidas "del 1, del 3, del 5, del 7, o pueden llegar al 10%".

No le sorprenden las polémicas de los antisistema de la CUP

El político del PP ha opinado también sobre el polémico cartel de la CUP, de carácter antiespañol: "Es una muestra más de la radicalidad a la que está anclada la CUP, yo creo que a nadie sorprende porque es una muestra más de lo que es la CUP, de su ADN".