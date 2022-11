¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad en 2022?

Con la dificultad del contexto económico que tenemos en esta época del año en nuestro país, los pensionistas, quienes son unos de los principales afectados por los altos precios y las escasas remuneraciones, esperan con ganas la paga extra de Navidad de este 2022.

Además del cobro habitual, muchos hogares desean recibir tal contribución extraordinaria principalmente para hacer frente a todos los gastos del que está empezando a ser un invierno difícil.

Estas pagas extra que reciben algunos pensionistas son principalmente dos: la paga extra de verano, retribuida el pasado mes de junio, y la paga extra de Navidad. Ambas pagas extra corresponden con la división de 14 pagas de la subvención, es decir, dos pagas adicionales sumadas a las 12 pagas ordinarias que se reciben mensualmente.

¿Cuándo se recibe la paga extra de Navidad?

Este 2022, los pensionistas obtendrán la paga extra de Navidad el mismo día que se les ingresa la mensualidad del mes de noviembre, es decir, entre los días 24 y 25 de noviembre. Estos días son aproximados ya que la fecha exacta dependerá de cada entidad bancaria.

¿Quiénes reciben las dos pagas adicionales?

No son todos los jubilados quienes pueden acceder a las dos pagas extra. La Seguridad Social avisa que “únicamente las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral se abonan en 14 pagas”. Además, se explica que quienes no acceden a estas pagas no es porque no tengan derecho, sino porque ya reciben la retribución correspondiente de manera "prorrateada dentro de las mensualidades ordinarias”.

Los tipos de pensionistas que sí reciben las pagas extra son los siguientes:

Pensión por incapacidad permanente

Pensión por viudedad y orfandad

Pensión en favor de familiares

Pensión por jubilación

Las mensualidades o pagas extraordinarias se abonan por un importe, cada una de ellas, igual a la cuantía de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses, es decir, en el caso de la paga extra de Navidad, la cuantía será correspondiente a la del mes de noviembre.

Por ejemplo, si una persona recibe en la mensualidad 850 euros, la paga extra que se le abonará aparte de la mensualidad será de la misma cantidad. Con la suma de las dos

pagas de este ejemplo la cifra ascenderá a 1.700 euros, 850 de la paga ordinaria y 850 de la extraordinaria.