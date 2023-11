¿Cuál es el origen del Black Friday?

El último viernes de noviembre es el día dedicado a las compras y a hacerse con aquellos artículos tan deseados y que pueden ser adquiridos por mucho menos dinero del que sería su precio habitual. Cada Black Friday, las compras se disparan tanto en tiendas físicas como online.

El también conocido como viernes negro es una jornada llena de color para muchas grandes superficies y tiendas que ven aumentar sus ventas. En sus inicios, el Black Friday estaba restringido a grandes multinacionales, pero poco a poco, las tiendas de comercio local también se están involucrando en estas rebajas previas a la campaña de Navidad.

Las compras online permiten que el público acceda también a este tipo de tiendas más pequeñas cuando buscan un artículo concreto en la red. Esta forma de vender hace que las pymes amplíen su público, llegando incluso al mercado internacional.

El Black Friday llega a todos los públicos y todo tipo de productos, desde ropa, tecnología, decoración o belleza.

Origen del Black Friday

Hay diversas teorías sobre el origen del Black Friday, pero la que más fuerza ha cobrado a lo largo de años es la que está basada en el hecho que sucedió en la ciudad de Filadelfia en 1950. El viernes posterior a la celebración del día de Acción de Gracias, la ciudad de Filadelfia se colapsó por el gran número de personas que fueron en masa a realizar sus primeras compras navideñas, ya que al día siguiente había un partido de fútbol americano que nadie se quería perder.

Este día fue conocido como Black Friday o viernes negro porque todas las tiendas habían pasado de números rojos a números negros por el gran número de ventas que registraran en aquella jornada.

No fue hasta 1975 cuando se popularizó este día y este término. Surgió a raíz de que el The New York Times usase la expresión de Black Friday, un 19 de noviembre de 1975, para referirse al caos de tráfico que hubo en la ciudad de Nueva York a causa de los descuentos del día después de Acción de Gracias.

Esta tradición de hacer descuentos y anticipar las compras navideñas se extendió por todo el país norteamericano y poco a poco por el resto del mundo. A España llegó de la mano de Apple en 2010.

Hoy en día, las compras online se disparan durante este día en España y suponen el mayor evento online del año a nivel económico.

Este 24 de noviembre, una de las principales actividades de ocio que más se van a realizar será comprar y salir a la caza de las mejores ofertas y descuentos del Black Friday.