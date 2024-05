Consejos prácticos para la conservación de los huevos que te sorprenderán

El consumo de huevos ha aumentado un 8% en el último año, según apunta un estudio realizado por la organización interprofesional del huevo y sus productos (Inprovo). Los hogares españoles han invertido 1.300 millones de euros en la compra de huevos y cada consumidor ha gastado unos 28 euros anuales en este alimento. Se consumieron 17,6 millones de huevos en 2023

En España, se consumen 2.300 millones de huevos al año, en esta cifra se incluyen tanto los hogares como la hostelería. Si hablamos de los hogares españoles se consumieron 17,6 millones de huevos en 2023. El consumo sigue predominando en las comidas y en las cenas, pero sí se detecta que la cota se ha incrementado hasta un 17% en los últimos cuatro años.

Su alto contenido en proteínas y nutrientes le posiciona como uno de los productos estrella a la hora de elaborar multitud de platos que contienen huevo. Los más comunes son la tortilla francesa, la tortilla de patatas y los huevos estrellados, pero lo cierto es que se puede añadir a numerosas recetas aportando sabor y nutrientes.

Su consumo se ha generalizado aún más entre los deportistas por su alto contenido proteico. Atrás quedan los bulos del pasado que apuntaban a que no se recomendaba consumir más de tres huevos a la semana.

Beneficios de los huevos

Hablamos con Enrique Díaz director de Inprovo, quien conoce al detalle el estudio: "El huevo ha crecido un 8% en 2023, es el producto básico de la cesta de la compra que más ha crecido. Tiene muchas ventajas, es bueno, bonito y barato, es además una proteína de alta calidad y muchos nutrientes. Además es un alimento muy cómodo y práctico, si tenemos huevos en la nevera se soluciona cualquier comida o cena de forma rápida".

Un dato muy curioso que aporta el director de Inprovo "Hay 48 millones de gallinas por lo que se podría decir que hay una gallina ponedora por habitante. Cada ciudadano consume unas 22 docenas de huevos, esta cantidad la deducimos porque es lo que pone una gallina en un año".

Desde Improvo señalan que con el tiempo aumentarán los productos que lleven como alimento básico el huevo: "Ya se venden tortillas precocinadas, pasta, dulces y numerosos platos que llevan el huevo incorporado".

El huevo experimentó una subida de un 3,2% pero a pesar de ello, el consumo no se ha resentido. Según Too Good To Go, la plataforma que se dedica a combatir el despilfarro de alimentos, en España se tiran a la basura 143.950.000 huevos al año, lo que equivale a casi 24 millones de tortillas de patatas de seis huevos.

Consejos para conservar los huevos

Para combatir ese despilfarro es recomendable seguir los consejos del experto. Javier Muñoz-Calero, chef y propietario del restaurante Ovillo, da las pautas a seguir: "Lo primero que debemos mirar es la fecha de caducidad, generalmente va impreso en el mismo huevo y también en el empaquetado. De no ser así, podemos comprobar de un modo fácil y sencillo si el huevo es apto para el consumo: lo sumergimos en un recipiente con agua, si el huevo flota está en buen estado, si se queda en la superficie el huevo está malo y si se queda a la mitad está en el límite para su consumo. El huevo no tiene olor, y al tacto la clara es viscosa, no líquida".

La gran mayoría deposita los huevos en las hueveras de la puerta de la nevera, sin embargo, esto no es lo mejor: "Los huevos siempre han de mantenerse en frío, y mejor si los dejamos al fondo de la nevera porque se mantendrán más fríos, si los dejamos en las hueveras laterales cuando abrimos la puerta de la nevera el huevo sufre cambios de temperatura. En los supermercados no están refrigerados porque la temperatura es más constante y desde luego no hace calor".

Otra de las dudas que surgen es si lavar o no los huevos antes de meterlos en la nevera. "Si lavamos el huevo estamos debilitando toda su cáscara y pueden entrar bacterias, si se lava es para comerlo al instante. Por eso, importante, no lavar los huevos. Un huevo duro puede durar en la nevera hasta siete dias", apunta el Chef de Ovillo.

El huevo, un alimento básico que día a día va ganando más protagonista en la mesa y que se saborea con placer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com